Das trieb Mike Cees zuallererst nach seiner Haftentlassung

Mike Cees saß Ende vergangenen Jahres für 63 Tage im Gefängnis: Gegen den TV-Star wurde aufgrund einer unbezahlten Geldstrafe aus einem Betrugsprozess ein Haftbefehl erlassen. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen – und verrät jetzt auf Instagram, was seine erste Handlung in Freiheit war. "Supermarkt, Kippen und ein Bier geholt. Okay, zwei Bier. Zudem viel telefoniert. Und zu McDonald's", schildert der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer in seiner Story.

Nun steht für den DJ aber erst einmal eine Sache an: Er möchte sein Leben wieder in den Griff bekommen. Das bedeutet auch, sich von Drogen fernzuhalten und dafür in naher Zukunft professionelle Hilfe aufzusuchen. "Hatte mehrere Rückfälle und die Entzugsklinik steht bereit", gab Mike vor wenigen Tagen in einer Fragerunde im Netz preis. Vorher müsse die Sommerhaus-Bekanntheit aber noch "ein paar Sachen" erledigen – um sich dann vollkommen auf den Entzug konzentrieren zu können. "Möchte da ja voll und ganz Ruhe um mich herum haben", stellte er klar.

Die Nachricht über die Festnahme der TV-Persönlichkeit wurde vergangenen Oktober bekannt. Wie Mike kurz nach seiner Freilassung im Gespräch mit Bild offenbarte, traf ihn die Tatsache, hinter Gittern zu sein, ziemlich hart. "Als die Zellentür sich schloss, hatte ich eine Panikattacke und habe nur noch geheult. Das war Psychoterror, da nur so zu liegen, auf acht Quadratmetern", erinnerte er sich und fügte hinzu: "Ich wurde auf mich selbst zurückgeworfen – und damit bin ich nicht klargekommen, ganz ohne Drogen und Alkohol."

Instagram / mikecees_official Mike Cees im Januar 2025

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

