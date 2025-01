Khloé Kardashian reflektiert über Untreue von Ex-Partnern

Khloé Kardashian (40) hat in ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" offen über die Probleme in ihren vergangenen Beziehungen gesprochen und deutlich gemacht, dass sie Untreue nicht länger persönlich nehme. Die Reality-TV-Darstellerin habe erkannt, dass das Fremdgehen ihrer Ex-Partner – wie ihres Ex-Mannes Lamar Odom (45) und dem Vater ihrer Kinder Tristan Thompson (33) – nichts mit ihr zu tun hatte. "Ich weiß, dass das, was mir angetan wurde, nicht meinetwegen war", sagt Khloé in ihrem Podcast. Ihre Ex-Partner hätten ihr Verhalten stets mit traumatischen Erlebnissen aus ihrer Vergangenheit erklärt, wie etwa ihrer Kindheit in schwierigen Verhältnissen.

Khloé spricht zudem über die Unterstützung ihrer Familie, die ihr in schwierigen Zeiten geholfen habe. Sie erklärt, dass sie trotz allem eine "hoffnungslose Romantikerin" sei. "Ich glaube noch immer an das Märchen", sagt sie und fügt hinzu, dass der nächste Mann in ihrem Leben ihr "Für-immer-Partner" sein solle. Aktuell konzentriere sie sich jedoch voll auf ihre Kinder True (6) und Tatum (2) und ihr eigenes Wohlbefinden. Seit drei Jahren sei sie absichtlich Single, um sich besser kennenzulernen und sich emotional weiterzuentwickeln. Ihre traumatischen Erfahrungen aus der Vergangenheit habe sie in Stärke und Reflexion umgewandelt. "Ich schäme mich auch nicht für das, was ich in der Liebe erlebt habe", betont sie.

Khloés Ehe mit Lamar begann 2009, als sie sich nach nur einem Monat Beziehung das Jawort gaben. Doch die Ehe war von seinen Suchtproblemen und Untreue geprägt, sodass Khloé 2013 die Scheidung einreichte. Obwohl sie ihn 2015 nach einer schweren Überdosis unterstützte, wurde die Trennung 2016 endgültig. Ihre Beziehung mit Tristan war ebenfalls turbulent und von wiederholten Seitensprüngen belastet, zuletzt wurde er 2021 Vater eines Kindes mit einer anderen Frau. Trotz dieser Erlebnisse betont sie, dass sie keine Verbitterung in ihre künftigen Beziehungen mitnehmen möchte – um sowohl für sich selbst als auch für ihre Kinder ein positives Beispiel zu setzen.

Collage: Getty Images / Getty Images Collage: Lamar Odom und Khloé Kardashian

Collage: Getty Images, Instagram / realtristan13 Collage: Khloé Kardashian und Tristan Thompson

