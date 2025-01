Diese Stars unterstützen Stefan Raab beim ESC-Vorentscheid

In wenigen Monaten steht wieder der Eurovision Song Contest an. Daher begibt sich Stefan Raab (58) in der Sendung "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" schon bald auf die Suche nach dem Musik-Act, der für Deutschland antreten wird – und RTL verkündet jetzt, wer ihn dabei unterstützen wird. Neben dem Entertainer sitzen Sängerin Yvonne Catterfeld (45) und Moderator Elton (53) in der Hauptjury. Das Trio wird mithilfe von wechselnden Gastjuroren in insgesamt drei Shows die besten Künstler auswählen und am Ende hoffentlich das Talent finden, das im kommenden Mai den Sieg nach Hause holt.

Fans des beliebten Musikwettbewerbs sind wohl schon ganz gespannt – und auch die Juroren scheinen aufgeregt zu sein, beim deutschen Vorentscheid die nächste ESC-Hoffnung zu finden. "Ich freue mich über jede Show, die Musik und im besten Sinne Livemusik als auch Qualität in den Vordergrund stellt. Es gibt so viele außergewöhnliche Musiker und Musikerinnen, die es verdient haben, gehört zu werden", betont die "Für Dich"-Interpretin und fügt hinzu: "Diese Show ist eine riesige Chance für all diese vielversprechenden Talente, im idealen Fall über Deutschlands Grenzen hinaus."

Ebenso begeistert zeigt sich Elton, der bereits in der Vergangenheit einen Part beim Eurovision Song Contest übernehmen durfte. "Ich bin ein großer ESC-Fan und habe ja auch schon für Deutschland die Punkte verteilt. Nun ist es natürlich eine riesige Ehre, Teil dieser hochkarätig besetzten Jury sein zu dürfen", erklärt der "Eltons 12"-Host und fügt hinzu, was ihn als Juror qualifiziert: "Ich sage mal so: Ich bin die Unbekannte in der Raab'schen ESC-Erfolgsformel! Und Erfolg ist ja immer auch Teamarbeit. Denn ob Istanbul, Oslo oder Düsseldorf – ich war überall dabei."

