Filmklassiker mit Brad Pitt nun auf Netflix verfügbar

Brad Pitt (61) ist wieder auf Netflix zu sehen – und das in einer seiner wohl ungewöhnlichsten Rollen. In dem Film "Rendezvous mit Joe Black" von 1998 spielt Brad den Tod höchstpersönlich. Gleich zu Beginn des rund dreistündigen Films stirbt Brad in der Rolle eines namenlosen jungen Mannes bei einem Autounfall. Diese Szene kommt für die Zuschauer sehr überraschend. Auf Filmstarts.de heißt es dazu, sie sei im selben Moment hochgradig verstörend und an Slapstick grenzend absurd, als ob sie aus einer Zeichentrickepisode oder einer Sketchshow stammen würde.

Die Handlung von "Rendezvous mit Joe Black" dreht sich um den Tod, der sich in der Welt der Menschen umschauen möchte. Dafür hat er sich den wohlhabenden Geschäftsmann William Parrish, gespielt von Anthony Hopkins (87), ausgesucht. Doch es bleibt nicht bei diesem düsteren Arrangement: Der Tod verliebt sich in Williams Tochter Susan, gespielt von Claire Forlani, was die Dynamik zwischen den Charakteren nachhaltig verändert. Der Film bekam damals gemischte Kritiken: Fans bewerteten ihn teils als Meisterwerk und teils als trägen Film.

Bereits seit den 1990er Jahren gehört Brad zu den führenden Gesichtern der Filmbranche. Die Dreharbeiten zu "Rendezvous mit Joe Black" fanden also in einer Phase statt, in der er sich als einer der begehrtesten Hollywood-Stars etablierte. In seiner Laufbahn hat er dabei eine Vielzahl unterschiedlichster Rollen ausprobiert – von actiongeladenen Blockbustern bis hin zu tiefgründigen Dramen. Heutzutage ist er nicht nur als Schauspieler begehrt, sondern hat sich auch als Produzent einen Namen gemacht. Aktuell macht er allerdings primär Schlagzeilen wegen seiner Trennung von Angelina Jolie (49).

Getty Images Brad Pitt im Januar 2023

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015

