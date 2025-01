Brad Pitt erstmals nach abgeschlossener Scheidung gesichtet

Brad Pitt (61) konnte vor wenigen Wochen aufatmen: Seine Scheidung von Ex Angelina Jolie (49) ist seit Dezember endgültig durch. Seit diese Neuigkeit an die Öffentlichkeit gedrungen ist, hat der beliebte Schauspieler eher zurückgezogen gelebt. Doch damit ist es jetzt vorbei! Brad wurde zum ersten Mal seit dem Abschluss der Trennung gesichtet. Neue Schnappschüsse, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen den Filmstar in einem coolen Look an seinem Auto. Mit einem buschigen grauen Bart, silberner Sonnenbrille und einem weißen Hut war er beinahe inkognito unterwegs.

Das einst gefeierte Hollywoodpaar war nur zwei Jahre verheiratet, war aber zuvor schon fast zehn Jahre lang in einer Beziehung. Die "Maleficent"-Darstellerin reichte schließlich 2016 die Scheidung ein – der Beginn einer turbulenten, jahrelangen öffentlichen Schlammschlacht. Das Magazin People berichtete Ende 2024 von einer Einigung der beiden. Der Anwalt von Angelina verkündete damals: "Vor mehr als acht Jahren reichte Angelina die Scheidung von Mr. Pitt ein. Sie und die Kinder verließen alle Immobilien, die sie mit Herrn Pitt geteilt hatten, und seit dieser Zeit hat sie sich darauf konzentriert, Frieden und Heilung für ihre Familie zu finden."

Inzwischen haben die zwei Stars scheinbar erfolgreich mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen – besonders Brad hat sich bereits in ein neues Liebesabenteuer gestürzt! Seit rund zwei Jahren ist der "Troja"-Darsteller mit der Schmuckdesignerin Ines De Ramon (32) liiert. Seither sorgt ihre Romanze für reichlich Schlagzeilen. Ines soll sogar die Finalisierung der Scheidung vorangetrieben haben, wie ein Insider dem Magazin Page Six verriet. Ines habe den 61-Jährigen regelrecht "beeinflusst" und dazu ermutigt, einen Schlussstrich zu ziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Inés de Ramón bei der Premiere von "Wolfs" im September 2024

Anzeige Anzeige