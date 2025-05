So haben sich Garry Secret und seine Freundin kennengelernt

Garry Secret (20) und seine neue Freundin Jessica geben erstmals Details zu ihrer Beziehung preis. Beim traditionsreichen Bild Renntag, der für viele Prominente als gesellschaftliches Highlight gilt, zeigten sie sich erstmals Seite an Seite als Paar. Im Gespräch mit Promiflash gewährte das Pärchen dabei einen sehr privaten Einblick in den Beginn ihrer noch jungen Beziehung und verriet, dass sie sich erst vor Kurzem in einem wahren Paradies kennengelernt hätten. "Das ist eine Frage, die wir noch nie so beantwortet haben. Wir sind noch gar nicht so lange zusammen. Und zwar haben wir uns in der Karibik kennengelernt. Unter den Palmen", erzählt der Influencer und schwärmt: "Das heißt, traumhafter könnte es eigentlich nicht sein. Das war wirklich so eine Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch bei uns."

Jessica ergänzte, dass das Zusammentreffen auf ungewöhnliche Weise stattfand, nämlich ganz privat, während beide mit ihren Familien Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik machten. Lachend witzelte Garry gegenüber Promiflash: "Genau. Es war ein bisschen wie bei Titanic. Nur mit Happy End, kann man so sagen!" Damit endete für beide eine Zeit des Alleinseins und eine neue, gemeinsame Liebesgeschichte nahm ihren Lauf – fernab von Blitzlichtgewitter und Social-Media-Trubel.

Schon vor einigen Wochen hatte Garry seine Liebe zu Jessica öffentlich gemacht. Nach seiner turbulenten Trennung von Yve Vogt (26) Ende des vergangenen Jahres gab der Social-Media-Star in einem emotionalen Statement auf Instagram bekannt, dass er wieder jemanden an seiner Seite hat. "Ich bin überglücklich und genau deshalb konnte (und wollte) ich es nicht länger für mich behalten. Das hier ist Jessica, meine neue Freundin", offenbarte der 20-Jährige.

