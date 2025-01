Jessica Alba strahlt nach ihrer Trennung auf dem Red Carpet

Von Trennungsschmerz war Jessica Alba (43) beim FireAid-Benefizkonzert nichts anzusehen. Die Schauspielerin ist seit einigen Monaten von ihrem Mann Cash Warren (46) getrennt. Jetzt bewältigt sie ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Nachricht des Liebes-Aus – und strahlt dabei für die Fotografen. Auf dem Red Carpet des Charity-Konzerts für die Opfer des verheerenden Brandes in Kalifornien hat sie beste Laune und machte eine richtig gute Figur. Jessica glänzte mit zurückhaltender Eleganz und schien ihren Fans und der Öffentlichkeit die Botschaft vermitteln zu wollen: "Mir geht es gut".

Bereits zum Ende des vergangenen Jahres wurde spekuliert, dass die Beziehung von Jessica und Cash zerbrochen ist. Die "Fantastic Four"-Darstellerin wurde immer wieder ohne ihren Ehering gesehen. Lange hielten sie und der Filmproduzent sich zu dem Thema bedeckt. Mitte Januar klärte Jessica dann endlich auf und gab bei Instagram ein Statement ab. "Ich bin stolz darauf, wie wir in den vergangenen 20 Jahren in unserer Ehe gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen", erklärte sie ihrer Community. Eine Krise scheint es zwischen ihr und Cash nicht zu geben, denn sie betonte, dass es nach wie vor Freundlichkeit und Respekt zwischen ihnen gebe.

Jessica und Cash waren seit 2008 verheiratet, nachdem sie sich vier Jahre zuvor am Set von "Fantastic Four" kennengelernt hatten. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor: die Töchter Honor und Haven sowie Sohnemann Hayes. Auch jetzt, nach ihrer Trennung, wollen die 43-Jährige und ihr Ex vor allem den Nachwuchs immer an die erste Stelle setzen. "Unsere Kinder haben für uns oberste Priorität", betonte Jessica in ihrem Statement. Aktuell sollen die beiden an ihrer Scheidung arbeiten. Doch wegen des Feuers in Südkalifornien verzögerte sich der Prozess. "Cash ist langsam aus dem Haus ausgezogen, aber seit den Bränden verbringen sie mehr Zeit gemeinsam unter einem Dach", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im November 2024

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba mit ihren Kids, April 2021

