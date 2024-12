Deshalb lehnt Max Kruse Teilnahme an Eltons neuer TV-Show ab

Fußballprofi Max Kruse (36) lehnte doch glatt eine spontane Einladung von TV-Urgestein Elton (53) ab. Der Moderator, der Ende November sein Comeback bei RTL feierte, soll den ehemaligen Profi-Stürmer des VfL Wolfsburg für seine neue Show "Eltons 12" angefragt haben. In seinem Podcast "Flatterball", den er gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Martin Harnik betreibt, verriet der gelernte Speditionskaufmann nun den Grund für die spontane Absage: "Da hatte ich einfach keine Lust zu." Er entschied sich stattdessen für ein Fotoshooting in Hamburg. "Ich bin da ja auch immer sehr bequem", fügte er hinzu und zeigte damit seine entspannte Einstellung.

"Es hätte da auch ein bisschen was gegeben", erklärte Max im Podcast in Bezug auf die Gage und den möglichen Gewinn. Die Sendung, in der zwölf Prominente in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, lockt mit einem Preisgeld von 100.000 Euro. Zu den Teilnehmern gehörten bekannte Gesichter wie Moderatorin Cathy Hummels (36), Sängerin Sarah Engels (32) und Olympiasieger Fabian Hambüchen (37). Doch Max zog es vor, sich anderen Projekten zu widmen. Für ihn habe das Timing einfach besser gepasst.

Max Kruse ist seit jeher für seine lockere Art bekannt. Neben seiner Fußballkarriere ist er passionierter Pokerspieler und nahm bereits an internationalen Turnieren teil. Seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" im Oktober zeigte eine weitere Facette des 36-Jährigen, der sich gerne neuen Herausforderungen stellt. Dabei avancierte er zum Publikumsliebling und schaffte es sogar bis ins Halbfinale. "Es war geil und hat schon Spaß gemacht, mal die Reality-Welt kennenzulernen", sagte er über die Zeit im TV-Container. Ob er in Zukunft erneut in solchen Formaten zu sehen sein wird, ließ Max jedoch offen: "Ob das jetzt noch mal passiert, wird sich zeigen. 'Dschungelcamp' mache ich aber voraussichtlich niemals." Seine Fans hoffen jedenfalls darauf, ihn bald wieder auf dem Bildschirm zu sehen.

Instagram / max.kruse10 Max Kruse, ehemaliger Fußball-Nationalspieler

Joyn Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

