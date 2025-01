Pink und Glitzer: So feiert Cathy Hummels ihren Geburtstag

Cathy Hummels (37) feiert heute ihren 37. Geburtstag. So ein Anlass muss natürlich gebührend zelebriert werden. Auf Instagram gibt die Influencerin ihren Fans nun einen Einblick in ihren Ehrentag. "Ich liebe Glitzer. Es muss funkeln, es muss strahlen", erklärt die Beauty und zeigt, wie sie eine mit Luftballons dekorierte Treppe hinabsteigt. Im Wohnzimmer angekommen, findet sich die Blondine in einem Meer aus Pink, Blumen und Glitzer wieder und begrüßt ihre Freundinnen. Mit einem Krönchen auf dem Kopf nimmt die Unternehmerin dann an einem üppig bepackten Tisch Platz, auf dem eine zweistöckige Geburtstagstorte zu erkennen ist.

Vor ihrer Feier musste sich Cathy überlegen, in welchem Look sie ihren 37. Geburtstag verbringen würde. Um sich die Entscheidung einfacher zu machen, zeigte sie ihren Fans auf Social Media zwei verschiedene Kleider. Beide Roben waren mit pinken Glitzerpailletten verziert, doch eines war hochgeschlossen, während das zweite den Blick auf ihr Dekolleté freigab. Am Ende gewann Kleid Nummer eins die Abstimmung der Fans.

Ihre Geburtstagsparty feierte Cathy ohne männliche Begleitung. Seit der Trennung von ihrem einstigen Ehemann Mats Hummels (36) genießt sie ihr Leben als Single. Allerdings machte das Model vor wenigen Tagen im Gespräch mit RTL Andeutungen darauf, dass sich das bald ändern könnte. "Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt auch so lange Zeit alleine war und auch Zeit hatte, mich auf mich zu konzentrieren, bin ich halt komplett bei mir. Und jetzt eben auch wieder bereit für eine neue Liebe", plauderte die Ex-Partnerin des Fußballstars aus.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin und Influencerin

