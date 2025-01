Taylor Swift ist Präsentatorin bei den diesjährigen Grammys

Taylor Swift (35) wird bei den diesjährigen Grammy Awards nicht nur als Nominierte, sondern auch als Präsentatorin auf der Bühne stehen. Wie unter anderem Just Jared berichtet, wurde die Sängerin von der Recording Academy als eine der prominenten Gastgeberinnen des Abends bestätigt. Taylor ist in sechs Kategorien nominiert, darunter "Album of the Year", "Song of the Year" und "Record of the Year" – allerdings bleibt es vorerst ein Geheimnis, welchen Preis sie überreichen wird.

Taylor könnte an diesem Abend erneut Musikgeschichte schreiben. Bereits viermal hat sie den prestigeträchtigen Preis für das beste Album erhalten: für "Fearless", "1989", "Folklore" und zuletzt "Midnights". Sollte sie dieses Jahr erneut siegen, wäre sie die erste Künstlerin überhaupt mit fünf "Album of the Year"-Auszeichnungen. Doch die Konkurrenz ist stark: In derselben Kategorie treten unter anderem Beyoncé (43) und Billie Eilish (23) an. Taylor wird vermutlich keine der Hauptkategorien präsentieren – nun überlegen ihre Fans, ob sie vielleicht zur Überreichung des "Best Pop Solo Performance"-Awards auf die Bühne tritt, für den sie in diesem Jahr nicht nominiert ist. Moderiert wird die Glamour-Nacht erneut von Trevor Noah, der die Show bereits seit Jahren erfolgreich moderiert.

Taylor, die in ihrer Karriere bereits mit 14 Grammys ausgezeichnet worden ist, blickt auf ein vielschichtiges Jahr 2024 zurück. Sie begeisterte weltweit mit ihrer gefeierten "Eras Tour", die sie kürzlich nach über einem Jahr erfolgreich abschloss. Privat sorgt ihre Beziehung zu Travis Kelce (35), einem Football-Star der Kansas City Chiefs, immer wieder für Schlagzeilen. Die Fans spekulieren, ob er Taylor bei der Veranstaltung begleiten wird, besonders, da das Super-Bowl-Wochenende kurz bevorsteht.

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London im August 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

