Taylor Swift und Travis sind auf Haussuche in Kansas City

Taylor Swift (35) und ihr Freund Travis Kelce (35) möchten einen großen Schritt in ihrer Beziehung machen: Gemeinsam planen sie, nach einer geeigneten Immobilie in Kansas City zu suchen, wie das US Magazine berichtet. Die Sängerin und der Football-Star, die seit dem Sommer 2023 ein Paar sind, wollen sich dafür Zeit nehmen, sobald ihre vollen Terminpläne es zulassen. Travis, der für die Kansas City Chiefs spielt, hat dort seine Heimat, während Taylor nach ihrer ausverkauften "Eras Tour" aktuell etwas zur Ruhe kommt und sich auf persönliche Projekte konzentriert.

Neben den Hauskaufplänen kümmert sich Taylor auch um ihr Anwesen in Rhode Island. Die Sängerin lässt für 1,7 Millionen Dollar (umgerechnet 1.623.376 Euro) einen Bereich ihres Strandhauses erweitern und renovieren. Eine bestehende Schlafzimmer-Suite wird vergrößert, außerdem erhält die Küche einen "Neuanstrich". Dieses Haus ist für Taylor bekanntlich ein besonderer Rückzugsort. Auch Travis hat kürzlich einige Umstrukturierungen in seinem Zuhause in Kansas erlebt – allerdings unfreiwillige, denn sein Haus wurde 2024 Opfer eines Einbruchs, bei dem hoher Schaden entstanden ist.

Taylor und Travis lernten sich im Juli 2023 während eines Stopps ihrer Tour kennen, nachdem der Sportler vergeblich versucht hatte, ihr seine Nummer mithilfe eines Armbands zu überreichen. Seitdem hat sich ihre Beziehung intensiv entwickelt, und die beiden, die ihre Dates lieber geheim halten, zeigen sich eng verbunden, privat wie öffentlich. Taylor, die regelmäßig bei NFL-Spielen an der Seite von Travis' Familie zu sehen ist, sprach in einem Magazininterview aus dem November 2023 über ihre besondere Kennenlernphase, die zunächst noch verborgen blieb. Travis hat ebenfalls keinen Hehl aus seinen Gefühlen gemacht und beschrieb ihre Anwesenheit bei einem seiner Spiele als "elektrisierend". Das Paar genießt nun die Auszeit von Taylors Tour, um Zeit miteinander zu verbringen und ihre Beziehung weiter zu festigen.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

ActionPress Taylor Swift und Travis Kelce, Oktober 2024

