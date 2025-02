Auf Trödel entdeckt: Dieser Fund lässt Robert Geiss strahlen

Robert Geiss (61) und seine Frau Carmen (59) befinden sich in der aktuellen Folge von Die Geissens in Bangkok, wo sie auf einem riesigen Kunst-Trödelmarkt nach außergewöhnlichen Deko-Schätzen Ausschau halten. Der Reality-TV-Star entdeckte dabei ein ganz besonderes Stück, das ihn direkt in seine Kindheit zurückversetzte: einen alten Flipper. "Ich habe schon im Alter von acht Jahren damit gespielt", schwärmte der 61-Jährige und erinnerte sich an Urlaube in Spanien, wo ein solches Gerät in einem Restaurant stand. Begeistert berichtete er Carmen davon, dass er während dieser Zeit kaum davon wegzubekommen war. Trotz des Alters und einiger Reparaturen, die der Flipper benötigt, war für Robert klar, dass dieses Stück mit nach Hause muss: "Das muss einfach, da steht Robert dran."

Es ist nicht der erste Fund, den der Unternehmer während dieser Einkaufstour gemacht hat. Die Geissens, vor allem Robert, sind bekannt für ihre Liebe zu Luxus und außergewöhnlicher Einrichtung. Vier Container hat er bereits mit Dekorationen gefüllt, doch sein neuestes Schmuckstück weckt mehr als Sammelleidenschaft – es sind Erinnerungen an vergangene Zeiten. Tochter Shania (20) hingegen sieht Roberts Begeisterung eher kritisch: "Bitte Papa, kauf nichts, wir haben schon viel zu viel davon und wissen nicht, wohin damit." Doch das hält ihren Vater nicht davon ab, weiter zu shoppen, denn in ihrer neuen Villa mit über 8.500 Quadratmetern gibt es seiner Meinung nach noch genug Platz.

Robert, der durch das von ihm gegründete Modelabel "Uncle Sam" zum Millionär wurde, lebt heute mit Carmen und seinen Töchtern ein glamouröses Jet-Set-Leben, wie es in der Reality-Show "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTLZWEI zu sehen ist. Wie luxuriös sein Leben ist, bewies Robert zuletzt mit einer imposanten Jachtsause anlässlich seines 61. Geburtstages. Auf der Indigo Star, die schon fast den Status eines Familienmitglieds eingenommen hat, stieß der Unternehmer vor den Toren von Dubai mit seiner Familie auf das neue Lebensjahr an. In einem Video auf Instagram ließ er seine Fans an den Feierlichkeiten teilhaben: Während der Sonnenuntergang für eine atemberaubende Kulisse sorgte, genoss Robert das Leben in vollen Zügen auf dem Deck der Jacht.

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss in Dubai

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss, deutsche Reality-TV-Stars

