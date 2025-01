Robert Geiss feiert 61. Geburtstag auf seiner Luxusjacht

Für Robert Geiss gehört zu einer Geburtstagsfeier natürlich auch ein gewisses Maß an Luxus. Auf sein 61. Lebensjahr stößt der Die Geissens-Star nun standesgemäß auf einer Jacht an. "Wir feiern heute noch mal vor den Toren von Dubai auf der Indigo Star", schwärmt er seinen Fans in einem Video auf Instagram vor. Währenddessen sitzt der Unternehmer auf dem Deck des Bootes und entspannt sich. Als die Kamera schwenkt, können die Zuschauer den beeindruckenden Sonnenuntergang über dem Meer bestaunen.

Die Indigo Star ist mittlerweile fast genauso bekannt wie die Familie, der sie gehört. Mit dem Boot verbinden Robert, Carmen (59) sowie ihre gemeinsamen Töchter Davina (21) und Shania (20) viele schöne Erinnerungen, doch zuletzt ereignete sich auch ein Polizeieinsatz auf der Jacht. In einer der neuesten Episoden von "Die Geissens" wurde ihnen der Ankerplatz in Abu Dhabi verwehrt, da sie nicht über die nötigen Dokumente verfügten. Kurz darauf stürmte der Zoll das Boot mit Drogen- und Sprengstoffhunden, um sich zu vergewissern, dass die berühmte Familie nichts Kriminelles im Sinn hatte.

Auch mit 61 Jahren legt Robert noch sehr viel Wert auf sein Äußeres. Im Podcast "Die Geissens" plauderte der TV-Star vor wenigen Tagen aus, dass er ein Medikament benutze, um die Pfunde purzeln zu lassen. "Ich nehme mittlerweile ja seit anderthalb Jahren sehr erfolgreich diese Abnehmspritze, über die sich alle das Maul zerreißen. [...] Dadurch habe ich zwölf Kilo abgenommen und fühle mich damit perfekt", gab der gebürtige Kölner ganz offen zu.

