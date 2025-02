Das dachte "Love Is Blind"-Hanni über Daniel beim Reveal

Bei Love Is Blind: Germany haben sich Hanni und Daniel Rocco kennengelernt. Für eine Hochzeit hat es während des Sozialexperiments letztendlich nicht gereicht – dennoch scheint es zwischen den beiden auch ein Jahr nach den Dreharbeiten gut zu laufen. Auf TikTok teilt die Blondine nun ein Video der beiden, in dem sie darüber reden, was sie dachten, als sie sich das erste Mal gegenüberstanden. Bei "Love Is Blind" geht es immerhin darum, sich zu verlieben, ohne das Aussehen des anderen zu kennen. Mit einem breiten Grinsen erinnert sich Hanni zurück, dass sie als Erstes "Hilfe" gedacht habe, und gibt dann zu, überrascht gewesen zu sein. Laut ihr sah er nicht nach seinem damaligen Alter – nämlich 25 Jahre – aus.

Dass Daniel ihr diesen Gedankengang nicht übelnimmt, sticht klar heraus. Das Video zeigt die beiden lachend und herumalbernd. Dennoch scheint der Frankfurter ein kleiner Romantiker zu sein. Denn laut ihm habe er beim ersten Treffen gedacht: "Das ist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe." Das kauft ihm Hanni zwar nicht ab, doch Daniel beteuert, dass er sofort hin und weg gewesen sei. "Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich eine Bombe", habe er sie damals beschrieben. Damit kurbeln die beiden die bereits bestehenden Gerüchte um ihre Beziehung nur noch weiter an. Denn obwohl sie sich immer wieder ziemlich flirty präsentieren, hat keiner von beiden bisher bestätigt, in einer Beziehung zu sein.

Hanni verließ die Kuppelshow als eine der Favoritinnen und genoss im Netz ziemliches Ansehen. Auf Instagram stieg ihre Followerzahl bis zum aktuellen Zeitpunkt auf über 310.000 User – eine krasse Steigerung von den 34.900 vor ihrer Teilnahme. Dass sie so gut ankam, wurde ihr beim großen Wiedersehen auch mehrfach vorgehalten – besonders von den anderen Kandidaten. Sie meinten, Hanni habe nicht mit ernsthaften Absichten an der Show teilgenommen – sie habe damit nur ihre Präsenz im Netz ankurbeln wollen. Schon damals verneinte die Blondine diesen Vorwurf: "Ich weiß gar nicht, wovon hier die Rede ist. Meine Gefühle waren echt."

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Daniel und Hanni von "Love Is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Hanni von "Love Is Blind: Germany", Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige