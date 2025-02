Herzogin Meghan feiert mit Jessica Alba die "Neuanfänge"

Herzogin Meghan (43) und Jessica Alba (43) haben wohl mehrere Dinge gemeinsam: Sie sind beide sehr spirituell und stehen beide vor einem Neuanfang. Meghan, weil sie seit Beginn des Jahres neue geschäftliche Wege geht – Jessica, weil sie frisch Single ist. Jetzt treffen die beiden Hollywood-Ladys bei der Geburtstagsparty von Kerry Washington (48) aufeinander. An dem gemütlichen Abend zelebrieren die beiden zusammen den Ehrentag ihrer Freundin. Bei Instagram hat Jessica aber eine Botschaft, die sicher auch Meghan befürwortet: "Unter dem Neumond im Wassermann kamen wir für eine wunderschöne Zeremonie zusammen [...]. Neumonde sind eine Zeit für Neuanfänge – und diese Nacht ist genau das. Wir haben uns verbunden, manifestiert, losgelassen, was uns nicht mehr dient."

Meghan ging schon vor einigen Wochen einen neuen Weg, als sie sich überraschend mit einem persönlicheren Instagram-Account zurückmeldete. Eigentlich sind die Profile der britischen Royals professionell distanziert und beschränken sich auf die Arbeit für den Palast. So auch der der 42-Jährigen und ihres Mannes Prinz Harry (40). Aber vielleicht, weil die beiden einen so großen Graben zwischen sich und der Königsfamilie geschaffen haben, ist es Meghan möglich, sich so privat zu zeigen. Sie teilte unter anderem den Tod ihres geliebten Hundes, aber auch den Trailer zu ihrer eigenen Netflix-Show. Darauf haben ihre Fans offenbar gewartet. Binnen 24 Stunden sammelte ihr Account über eine Million Follower.

Auch Jessica muss ihr Leben aktuell neu sortieren. Nach längeren Spekulationen bestätigte die "Honey"-Darstellerin die Trennung von ihrem Mann Cash Warren (46) nach etwa 17 Jahren Ehe. In einem Instagram-Post erklärte sie: "Wir machen die nächsten Schritte mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander und werden für immer eine Familie sein. Unsere Kinder haben für uns oberste Priorität." Böses Blut scheint es also nicht zu geben. Viel eher betonte Jessica, dass es für sie und Cash an der Zeit sei, neue Wege als Individuen einzuschlagen.

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba lächeln

