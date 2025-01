Herzogin Meghan sammelt eine Million Follower in 24 Stunden

Herzogin Meghan (43) hat mit ihrem Social-Media-Comeback einen neuen Rekord aufgestellt: Innerhalb von nur 24 Stunden knackte die ehemalige Schauspielerin mit ihrem neuen Account auf Instagram die Marke von einer Million Follower. Ihren ersten Post, der inzwischen über 6,3 Millionen Mal aufgerufen wurde, veröffentlichte sie am Neujahrstag. Der Clip zeigt Meghan barfuß am Strand, wie sie die Jahreszahl "2025" in den Sand schreibt. Gefilmt wurde die Szene angeblich von ihrem Ehemann, Prinz Harry (40).

Neben der Strandaufnahme teilte Meghan auch einen Trailer zu ihrer neuen Netflix-Serie, in der es um Kochen und Lifestyle gehen soll. Die Show wurde nicht im Zuhause der Sussexes in Montecito, Kalifornien, gedreht, sondern in einem Luxusanwesen in der Nähe. In der Serie lädt Meghan Prominente wie Mindy Kaling (45) und Chefkoch Roy Choi (54) ein, mit ihr zu kochen und Gespräche zu führen. Meghan schrieb in ihrem Post dazu: "Ich habe es so geliebt, diese Show zu machen, und ich hoffe, ihr werdet sie genauso lieben. Ein fantastisches neues Jahr für euch alle!"

Nachdem Meghan ihren ursprünglichen Instagram-Account im Zuge ihrer Hochzeit mit Harry deaktiviert hatte, war es um die Social-Media-Präsenz der Herzogin lange still geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hatte sie die sozialen Netzwerke verlassen, als der Schritt des Paares weg von den royalen Pflichten offiziell wurde. In ihrer neuen Heimat in Kalifornien konzentrierten sich die beiden zunächst auf andere Projekte, wie die Gründung ihrer Stiftung Archewell. Das unerwartete Comeback auf Instagram scheint nun darauf hinzudeuten, dass Meghan die vielfältigen Möglichkeiten, die die sozialen Medien für die Öffentlichkeitskommunikation bieten, wieder stärker nutzen möchte.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

