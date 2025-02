Nicht Sam: Meistern Jörg und Timur die Dschungelprüfung?

Heute sind Jörg Dahlmann (66) und Timur Ülker (35) am Zug. Erstmals in der aktuellen Dschungelprüfung durften die Promis selbst wählen, wer sich in die Prüfung wagt. Es trifft den ehemaligen Fußball-Kommentator und den GZSZ-Darsteller. Sie müssen sich einem alten Bus stellen, der voll mit ekligen Substanzen und allerlei Tierchen ist. Sie haben elf Minuten Zeit, um die Sterne zu finden. Aber können sie mehr davon sammeln als der bisherige Prüfungs-Champion Sam Dylan (33)? Obwohl die beiden mit voller Motivation in die Challenge starten, aber ein wenig verpeilt sind, ergattern sie am Ende fünf von elf Sternen. Ruhig sind die beiden definitiv nicht geblieben. Vor allem Timur störte sich an den von der Decke fallenden Ekligkeiten. "Hört auf jetzt!", rief er immer wieder.

Das dürfte die Stimmung im Camp heben, denn der Hunger ist das wohl größte Thema, das die Camper umtreibt. Bisher meisterten die Stars bei den Prüfungen nämlich mehr schlecht als recht. Mehrere abgebrochene Herausforderungen von Sam und zuletzt eine versemmelte sorgten für leere Mägen und angespannte Gemüter. Auch heute gerieten die Camper wieder aneinander. Edith Stehfest und Pierre Sanoussi-Bliss stritten wegen einer Bemerkung, bei der dem Schauspieler der Ausdruck "blöde Kuh" herausrutschte. Für Edith ein No-Go – sie drohte sogar mit dem freiwilligen Exit, konnte ihrem Mitstreiter aber doch wieder verzeihen.

Auch bei den Fans sorgten die Prüfungen für Frust. Da Sam bisher täglich gewählt wurde, waren sie genervt – allerdings weniger von dem Realitystar als von der Tatsache, dass die anderen keine Chance bekamen. "Sam wurde doch nun wirklich genug bestraft. Warum gibt es keine Regel, dass, wenn eine Person in der Prüfung ist, diese am nächsten Tag nicht noch mal gewählt werden kann? Das wäre abwechslungsreicher – ist doch jedes Jahr dasselbe, dass sich die Zuschauer auf eine Person einschießen", maulte nicht nur ein User bei Instagram. Ein anderer fand: "Die anderen Camper sollen gefälligst auch mal was tun, die sagen ja immer, die können es eh viel besser."

Anzeige Anzeige

RTL Edith Stehfest an Tag sieben im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan, Dschungelcamper 2025

Anzeige Anzeige