Olly Murs widmet seiner Frau Amelia herzerwärmende Worte

Sänger Olly Murs (40) hat in einem Interview mit der Times offenbart, wie seine Beziehung zu Ehefrau Amelia Tank sein Leben verändert hat. Der Sänger lernte die Bodybuilderin nach drei Jahren als Single im Jahr 2019 über Instagram kennen, bevor sie sich in einem Fitnessstudio näherkamen. Das Paar heiratete schließlich im April 2023 und seit April 2024 sind sie stolze Eltern der kleinen Madison. Im Gespräch schwärmte Olly von Amelia: "Ich dachte immer, dass dieses Kribbeln, wenn man sich verliebt, totaler Disney-Quatsch ist. Wenn Leute von diesem einen Moment sprachen, dachte ich nur: 'Echt jetzt?' Aber wenn die richtige Person in dein Leben tritt und alles verändert, weißt du es. Sie ist großartig, die Liebe meines Lebens."

Olly sprach auch über die schwierige Zeit, die er vor ihrem Kennenlernen durchlebte. Nach einem Streit mit seinem Zwillingsbruder Ben im Jahr 2009, der bis heute andauert, fühlte sich der Sänger oft einsam und musste lernen, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ben war damals verärgert darüber, dass Olly seine Hochzeit verpasste, um bei der Castingshow The X-Factor aufzutreten. Olly betonte jedoch, dass die Spannungen zwischen den Brüdern schon vorher bestanden hätten. Trotz dieses familiären Zerwürfnisses habe Amelia ihm geholfen, wieder einen Halt zu finden und neue Freude im Leben zu spüren.

Amelia, die nicht nur durch ihre Bodybuilding-Karriere beeindruckt, sondern auch als einfühlsame Partnerin an Ollys Seite steht, hat die Beziehung zu dem Sänger von Grund auf geprägt. Das Paar genießt ihre gemeinsame Zeit als Familie und teilt regelmäßig Updates über das Leben mit Tochter Madison. Erst kürzlich schrieb Olly auf Instagram: "2024 wird immer das Jahr sein, in dem ich das erste Mal Vater wurde. Es ist nicht immer leicht, aber ihr Lächeln und ihre niedlichen Grübchen machen alles wett." Fans unterstützen ihn dabei mit liebevollen Nachrichten und zeigen, wie sehr sie Ollys Wandel zu schätzen wissen.

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs im Dezember 2023

Instagram / ollymurs Madison, Amelia und Olly Murs im November 2024

