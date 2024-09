Trotz Baby: Olly Murs und seine Amelia genießen Zweisamkeit

Olly Murs (40) geht in seiner neuen Rolle als Vater total auf. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Amelia durfte der "Oh My Goodness"-Interpret im April eine Tochter begrüßen. Im Interview mit The Sun verrät der Popstar jetzt, wie sich die Geburt der kleinen Madison auf ihre Beziehung auswirkt – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. "Unser Sexleben hat sich überhaupt nicht verändert, das kann ich ganz ehrlich sagen", plaudert der Brite aus. Dahingehend habe er sich auch nie Sorgen gemacht. Allerdings sei es wegen ihres Nachwuchses manchmal schwierig, Zeit für Zweisamkeit zu finden.

Nur wenige Tage nach der Geburt seiner Tochter ging Olly auf Tour mit Take That. "Madison zu verlassen, war bisher der schwierigste Teil der Vaterschaft für mich. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht wirklich anwesend war und dass ich keine Verbindung zu ihr hatte", gibt der Musiker gegenüber der Zeitung zu. Momentan genießt er eine Tourneepause zu Hause und gibt sich alle Mühe, Amelia zu unterstützen: "Wenn sie möchte, dass ich auf das Baby aufpasse, einkaufen gehe oder einen Hochstuhl baue, dann ist das jetzt meine Aufgabe. Ich tue alles, was sie will."

Bei Ollys letztem Konzert mit Take That statteten Amelia und Madison dem 40-Jährigen einen Besuch ab. Auf Instagram teilte der stolze Papa einen Clip aus dem Backstage-Bereich der Arena in London. Darauf ist zu sehen, wie er vor der Show Küsschen an seinen Sprössling und seine Frau verteilt. Zu dem niedlichen Video schrieb der Sänger: "Letzte Nacht in der O2-Arena heute Abend. Bin gleich zurück, Mädels!"



Instagram / ollymurs Amelia Murs, Olly Murs und ihre Tochter Madison

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Frau Amelia und Tochter Madison, 2024

