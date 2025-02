Serkan und Samira Yavuz geben ersten Einblick in ihre Doku

Serkan Yavuz (31) und seine Partnerin Samira (31) halten wenig vor ihren Fans im Netz geheim. Neben den alltäglichen Einblicken in ihr Leben können sich die Fans des Bachelor in Paradise-Pärchens nun auf ein besonderes Highlight freuen. Auf Instagram teilt der stolze Vater jetzt ein professionell gefilmtes Video, das aus einer Dokumentation über die Familie zu stammen scheint. Darin sieht man einerseits Serkan, wie er vor der Planung ihrer Traumhochzeit auf Mallorca entspannt, und andererseits Samira, die derweil zu Hause den Haushalt schmeißt und sinniert: "Das ist halt das Leben. Einer hat auf Mallorca jeweils ein Getränk in der Hand und ich halte ein Baby und einen Dosierbecher fürs Waschmittel. [...] Ich liebe mein Leben."

Wann und wo die Dokumentation veröffentlicht wird, geben die zwei Influencer noch nicht preis. Einige Fans verraten allerdings in den Kommentaren unter dem Post, dass Serkan und Samira das Projekt schon auf ihrer Podcast-Tour angeteasert haben. Ihre Follower können den Release kaum erwarten. "Ich liebe alles daran. Das brauchen wir wirklich ganz dringend. Ich würde mich über viele Staffeln freuen", schreibt ein User.

Die beiden 31-Jährigen gehen schon seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Ein Jahr nachdem sich die beiden im TV verliebt hatten, wurden sie Eltern der kleinen Nova Skye Sya. Nach der Hochzeit im August 2023 folgte neun Monate darauf die Geburt von Valea Yaël Roya. Vor wenigen Wochen schwärmte der Regensburger auf Social Media von ihrer Liebe: "Ich habe richtig Spaß in meiner Ehe mit Samira, denn wir fetzen uns, wir lieben uns, wir hassen uns und versöhnen uns, aber alles bleibt immer spannend. Ich weiß, dass ich mit ihr alles erreichen kann."

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz

