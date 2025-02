Trotz Vorwürfen: MrBeast bekommt neue Staffel "Beast Games"

Mit seiner Spielshow "Beast Games" setzte MrBeast (26) neue Maßstäbe. Das Format hat nicht nur die höchste Anzahl an Teilnehmern, die es jemals in einer Gameshow gab, sondern auch das höchste Preisgeld – rund 4,8 Millionen Euro gab es zu gewinnen. Und der YouTuber verrät schon jetzt, dass es eine zweite Staffel geben wird. In einem Interview auf dem Channel "Colin and Samir" plaudert MrBeast aus: "Ich war mir sicher, dass 'Beast Games' fortgesetzt wird. Ich mache es. Ich habe es geliebt, mit Prime Video zu arbeiten, also bin ich sicher, dass wir es mit ihnen machen werden. 100 Prozent." Diese Aussage wird aber sicherlich auch für einige Fragezeichen sorgen, denn ganz ohne Kritik ging es nicht – es war sogar von unwürdigen Bedingungen die Rede.

Die erste Staffel von "Beast Games" brach bereits einige Rekorde und dominierte in den vergangenen Wochen die Streaming-Charts bei Prime Video. Dennoch sind nicht alle der Teilnehmer zufrieden mit der Behandlung während der Dreharbeiten. Wie unter anderem Independent berichtet, wurde mittlerweile sogar eine Sammelklage gegen Jimmy Donaldson, wie MrBeast bürgerlich heißt, und auch Amazon eingereicht. In der Klage werfen fünf Kandidaten den Produzenten der Show vor, dass ihnen nicht ausreichend Essen, Schlaf und medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt wurde. Darüber hinaus sollen die Bedingungen am Set nahezu unmenschlich gewesen sein: Die Rede ist unter anderem von mangelnder Hygiene. Als wäre das noch nicht genug, steht zusätzlich der Vorwurf der sexuellen Belästigung im Raum – eine Anschuldigung, die ebenfalls mehrere Teilnehmer äußerten.

MrBeast wird sich davon aber sicherlich nicht aufhalten lassen. Der Content-Creator gehört zu den erfolgreichsten YouTubern der Welt – mit einem Vermögen, das bei rund einer Milliarde Euro liegt, ist er auch einer der reichsten. Sein Geld investiert der 26-Jährige aber auch oft in den guten Zweck. So sorgte er im Dezember vergangenen Jahres für Aufsehen, weil er in Berlin einen ganzen Supermarkt leer kaufte. Wie er auf seinem YouTube-Kanal zeigte, kaufte er Lebensmittel für über 500.000 Euro. Das Gekaufte ging im Anschluss an die Berliner Tafel, die Arche Kinderstiftung und die Tiertafel.

Getty Images MrBeast, YouTuber

