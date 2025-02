Wegen Super Bowl: Travis Kelce kommt nicht zu den Grammys

In etwa einer Woche kämpft Travis Kelce (35) zusammen mit den Kansas City Chiefs erneut um den Super Bowl. Für den Footballprofi ist das Finale der NFL-Saison der wohl wichtigste Termin des Jahres und deshalb setzt er klare Prioritäten. Denn bevor es im Stadion in New Orleans ernst wird, finden wenige Tage zuvor die Grammys in Los Angeles statt. Hier ist Travis' Freundin Taylor Swift (35) gleich mehrfach nominiert. Aber auf die Unterstützung ihres Partners vor Ort wird die Sängerin wohl verzichten müssen, denn wie TMZ Sports erfahren hat, lässt der Sportler die Verleihung wegen der Super-Bowl-Vorbereitung ausfallen. Angaben von Quellen aus seinem Umfeld zufolge werde Travis statt nach Hollywood zu jetten, mit seinem Team fleißig trainieren.

Die akribische Vorbereitung ist nicht allzu verwunderlich, denn immerhin geht es für die Kansas City Chiefs um viel. Zum dritten Mal in Folge bekommt das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri die Gelegenheit, die begehrte Lombardi-Trophäe zu gewinnen. Die Chiefs sind erst das vierte Team in der Geschichte der NFL, das diese Möglichkeit hat – vor ihnen kamen nur die Miami Dolphins, die Buffalo Bills und die New England Patriots so weit. Dennoch wird Travis sicherlich bedauern, dass er Taylor nicht unterstützen kann. Laut der Plattform erklärte er schon vor den Grammys 2024, enttäuscht zu sein, nicht sehen zu können, wie "sein Mädchen" einen wichtigen Preis gewinnt.

Travis gehört mittlerweile zu den bekanntesten Spielern der NFL und das nicht zuletzt auch wegen seiner Beziehung zu Taylor. Die 35-Jährige unterstützt ihren Liebsten auch immer wieder bei seinen Spielen, mittlerweile aus Sicherheitsgründen aber nur noch bei Heimspielen. Das sorgte regelmäßig für ein großes Medienspektakel und unter ihren Fans, den sogenannten Swifties, für große Begeisterung. Viele Football-Fans, auch in den Reihen der Chiefs-Unterstützer, waren allerdings weniger erfreut. Für ihren Geschmack ging es anfänglich mehr um Taylors Anwesenheit als um den eigentlichen Sport. Davon ließen die beiden sich aber nicht beirren – Taylor und Travis scheinen sich immer mehr eine gemeinsame Zukunft aufzubauen.

Getty Images Taylor Swift, Mai 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs, Januar 2025

