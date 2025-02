Katy Perrys vulgärster Song gefällt Tochter Daisy am besten

Katy Perry (40) hat in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" offenbart, dass ihre Tochter Daisy (4) einen ungewöhnlichen Lieblingssong ihrer Mutter hat. Im Interview verriet die Sängerin, dass Daisy ihren Song "Peacock" aus dem Album "Teenage Dream" von 2010 sehr liebt – sehr zum Unbehagen ihrer Mutter. "Das ist mein Karma, nachdem ich Menschen mit diesem Song gequält habe", scherzte Katy. Der Song enthält eine doppeldeutige Textzeile, die die kleine Daisy fröhlich und unwissend mitsingt. "Ich höre dann nur 'I wanna see your peacock, cock, cock' und denke mir: 'Nein!'", gab Katy lachend zu. Denn während mit "peacock" auf Englisch ein Pfau gemeint ist, ist "cock" ein umgangssprachliches Wort für das männliche Geschlechtsteil.

Neben dieser Anekdote sprach Katy auch über die bevorstehende "Lifetimes Tour" und wie das Leben auf Tour sich verändert hat, seit sie Mutter ist. Die Musikerin, die ihre Tochter mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (48) großzieht, betonte, dass Daisy sie bei Teilen der Tour begleiten werde. "Ich werde diesmal meine Shows etwas früher beginnen, weil ich jetzt den Wert einer geregelten Schlafenszeit verstehe", erklärte sie. Die Konzerte sollen nun schon um 20:30 Uhr beginnen. "Ich werde alle Mütter auf der ganzen Welt berücksichtigen", so Katy weiter. Außerdem soll die Tour eine energiegeladene Tanzparty werden: "Ich bin so aufgeregt, wieder mit Menschen überall auf der Welt in Kontakt zu treten."

Katy selbst genießt das Muttersein in vollen Zügen. Die Schwangerschaft mit Daisy bezeichnete sie kürzlich als "das größte Geschenk", das sie sich je gewünscht habe. Erst kürzlich verriet sie, dass sie den positiven Schwangerschaftstest bis heute aufbewahrt hat und dieser neben einem anderen ungewöhnlichen Erinnerungsstück aus dem Leben ihres Partners liegt: den berühmten Elbenohren, die Orlando als Legolas in den "Herr der Ringe"-Filmen trug.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Orlando Bloom und Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy, 2024

Anzeige Anzeige