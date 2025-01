Katy Perrys Schwangerschaftstest liegt neben Legolas-Ohren

Katy Perry (40) hat ein ungewöhnliches Andenken an die Schwangerschaft mit ihrer Tochter Daisy Dove Bloom (4) aufbewahrt: den positiven Schwangerschaftstest. In einem Interview mit Capital FM verriet die Sängerin, dass sie den Test bis heute besitzt und ihn in einer Schublade ihrer gemeinsamen Wohnung mit Orlando Bloom (48) aufbewahrt. "Ich habe ihm damals per FaceTime davon erzählt. Ich war gerade wandern und rief ihn an: 'Rate mal!'", berichtete Katy, wie sie Orlando die Schwangerschaft offenbarte. Der Test liegt neben einem weiteren besonderen Erinnerungsstück: den ikonischen Elbenohren aus Orlandos Rolle als Legolas in Der Herr der Ringe.

Katy erzählte außerdem, dass sie während ihrer Schwangerschaft viele solcher wertvollen Momente festgehalten habe. Unter anderem dokumentierte die Musikerin Orlandos Reaktion auf die Schwangerschaft sowie das erste Mal, als sie den Herzschlag ihrer Tochter hörte. Diese Erinnerungen teilte Katy später mit ihren Fans auf Instagram und erklärte dabei auch, wie sehr die Mutterschaft ihre Perspektive verändert hatte. "Der Tag, an dem ich begriffen habe, wie sehr meine Mutter mich liebt, war der, an dem ich selbst Mutter wurde", schrieb die Sängerin im Mai 2024 anlässlich des Muttertags.

Katys und Orlandos Tochter Daisy kam im August 2020 zur Welt und bereichert seither das Leben ihrer berühmten Eltern. In einem Interview gestand die Sängerin laut US Weekly, dass der Song "Lifetimes" auf ihrem jüngsten Album ihrer Tochter gewidmet sei und verriet: "Ich sage ihr jeden Abend, bevor sie einschläft: 'Finde mich bitte in jedem Leben wieder.' Und sie antwortet: 'Ja.'" Für Katy ist Daisy nicht nur ihre kleine Tochter, sondern auch ihre Seelenverwandte – ein Band, das sie voller Stolz und Liebe pflegt.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024

