Versuchung statt Fußball: Thorsten Legat enttäuscht von Nico

Für Nico Legat (26) wird es in Folge zehn von Das große Promi-Büßen ernst. Im Netz ist der Sohn von Thorsten Legat (56) vor allem für seinen Seitensprung bei Temptation Island V.I.P., seinen Alkoholkonsum und sein Verhalten gegenüber Frauen bekannt. Für Papa Thorsten scheint dieser Anblick nur schwer erträglich: "Ich bin mal gespannt, wann der aus seiner Haut kommt und sein wahres Gesicht zeigt, da warte ich jetzt seit zwei Jahren drauf. Der war nicht so mit 24", meint Thorsten betroffen. Nico hätte theoretisch Fußballprofi werden können, was sich beide gewünscht hatten. Doch stattdessen kam es ganz anders.

Plötzlich war Nicos Ziel einer erfolgreichen Karriere als Fußballer nahezu wie weggeblasen. "Dann geht er über das Wochenende weg – die Alte hat es ihm wahrscheinlich richtig besorgt – kommt nach Hause und sagt zu meiner Frau und zu mir: 'Ich werde kein Profi'", erinnert sich der Realitystar zurück. Die Dame, um die es sich handelt, sei die "von Temptation" – also Nicos Ex-Freundin Sarah Liebich. Statt an seinem Können zu arbeiten, entschied sich der 26-Jährige ins Trash-TV zu gehen – für seinen Vater anscheinend komplett unverständlich! Kopfschüttelnd lässt er Nicos Medienpräsenz Revue passieren: "Und dann sah ich das Desaster. Nur am Rammeln, am Saufen in der Öffentlichkeit – was ich nie in meinem Leben gemacht habe. Noch niemals einen Schluck Alkohol in der Öffentlichkeit getrunken, nie eine Zigarette angepackt oder ein böses Wort gesagt ... Und dann kriegst du so eine Scheiße zu hören, das tat weh." Nichtsdestotrotz verzeihe er seinem Spross immer wieder. Doch er müsse sich ändern, meint Thorsten bestimmt – dass Nico an sich arbeite, bekomme er beim Promi-Büßen aber glücklicherweise mit.

Nicos öffentliches Verhalten brachte viele Auseinandersetzungen mit seinem Vater mit sich. Thorsten distanzierte sich zwischenzeitlich von ihm und regte sich in den Medien über das Benehmen seines Nachwuchses auf. "Er benimmt sich unter aller Sau!", erklärte er einmal auf Instagram. Für Nico unschön anzuhören. "Das war schmerzhaft, es lässt sich aber leider nicht mehr ändern", erklärte er gegenüber Spot on News. Aufgrund dessen wolle er nun Buße tun. Mittlerweile ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn auch wieder etwas aufgelockert. "Wir sind schließlich eine Familie", erklärte Thorsten, fügte jedoch hinzu: "Dennoch haben wir nach wie vor ein angespanntes Verhältnis."

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

Joyn Nico und Thorsten Legat, "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten 2024

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019