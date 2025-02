Pete Davidson freut sich auf Bösewicht-Rolle in "Dog Man"

Pete Davidson (31), der bekannte Comedian und Schauspieler, sprach in einem Interview mit CBS erstmals ausführlich über seine neue Rolle als Bösewicht in der kommenden Verfilmung von Dav Pilkeys "Dog Man". Dort wird er Petey the Cat, den Erzfeind der Titelrolle, verkörpern. "Es ist ein wirklich spaßiger, lauter und vielschichtiger Charakter", verriet Pete in dem Gespräch. Besonders dankbar sei er dafür, diesmal eine komplette Charakterentwicklung durchlaufen zu dürfen: "Normalerweise bin ich in Filmen nur für etwa neun Minuten dabei und werde dann erschossen", erklärte er und bezog sich dabei auf seine Rolle im Film "The Suicide Squad" aus dem Jahr 2021.

Die neue Kinderbuchverfilmung markiert für Pete einen klaren Kontrast zu früheren Projekten wie "Bodies Bodies Bodies", wo er in einer schrägen Horrorkomödie mitwirkte, oder "The Dirt", einer Biografie über die Band Mötley Crüe. Allerdings ist das Genre für ihn kein Neuland: Bereits 2019 lieh er in "The Angry Birds Movie 2" einem Charakter seine Stimme. Für Pete habe die Buchreihe von Dav Pilkey auch eine persönliche Bedeutung, wie er erzählte. Als Kind sei er mit den "Captain Underpants"-Büchern aufgewachsen, ebenfalls von Dav Pilkey. Dass mittlerweile die jüngeren Mitglieder seiner Familie "Dog Man" lieben würden, habe die Filmrolle für ihn umso reizvoller gemacht. "Das Angebot kam genau zu der Zeit, als ich merkte, wie besessen die Kids in meiner Umgebung von 'Dog Man' sind", teilte er begeistert mit.

Trotz seiner Karriere bleibt Pete ein Star, dessen Privatleben oft die Schlagzeilen bestimmte – nicht zuletzt wegen seiner Beziehungen zu prominenten Frauen wie Ariana Grande (31), Kate Beckinsale (51) und Kim Kardashian (44). In einem Interview mit W Magazine erklärte der Schauspieler, dass er aber eigentlich wegen anderen Dingen in der Öffentlichkeit stehen möchte: "Ich will für gute Arbeit bekannt sein, nicht nur als Typ, der ständig datet." Pete, der sich im vergangenen Juni eine Auszeit für seine mentale Gesundheit nahm, erklärte weiter, dass er sich gelegentlich überschattet fühle von seinem eigenen Medienrummel. Auch teilte er kürzlich mit, dass er sich nach nur einem Jahr in der Show "Saturday Night Live" kündigen lassen wollte. SNL-Chef Lorne Michaels ließ das aber nicht zu.

Getty Images Pete Davidson, Komiker und Schauspieler

Getty Images Pete Davidson, TV-Star

