Temptation-Maurice ist bei Nasrin und Josh noch Streitthema

Im vergangenen Jahr stellten sich Josh und Nasrin bei Temptation Island dem ultimativen Treuetest – und das mehr oder weniger erfolgreich. Die Reality-TV-Darsteller verließen zwar als Paar die Villa, doch beide bauten enge Bindungen zu ihren Verführern auf. Nasrin fühlte sich vor allem zu dem Kfz-Mechaniker Maurice hingezogen – und offenbar ist der 27-Jährige auch heute noch ein wunder Punkt in ihrer Beziehung. Beim "Mates Date"-Event erzählt Josh im Gespräch mit Promiflash, dass sie sich erst auf der Autofahrt zur Veranstaltung wieder wegen Maurice gestritten haben: "Er ist ein Trigger für mich." Besonders stört den Gastronomen, dass seine Freundin auch heute noch den Kontakt zu ihrem Ex-Verführer pflegt. "Es ist natürlich verletzend, wenn es immer wieder heißt: 'Maurice hier, Maurice da'", meckert der 32-Jährige.

Gegenüber Promiflash kommt Josh in Plauderlaune. Nach "Temptation Island" ist er bei den Fans in Ungnade gefallen, da besonders er den Zuschauern zahlreiche spicy Szenen lieferte. Doch laut ihm habe sich Nasrin auch einiges geleistet, was einfach nur nicht ausgestrahlt wurde. "Ich habe nichts Schlimmes gemacht", erklärt die Tänzerin. Doch trotzdem räumt sie ein: "Aber ich war schon cool mit ihnen, und ja, wir haben auch mal geflirtet. Wenn du in dieser Bubble bist und dich mit den Jungs gut verstehst und ein bisschen was trinkst, dann bist du halt offener und lockerer. Das wurde jetzt nicht gezeigt." Vor allem mit Maurice sei sie laut Josh ganz schön ins Flirten gekommen. "Er hat auch zu ihr gesagt: 'Gott sei Dank ist es bald vorbei, weil sonst würde ich mich komplett in dich verlieben', und solche Sachen", regt er sich auf.

Maurice ist derzeit nicht nur bei Josh und Nasrin offenbar ein großes Thema. Der Franzose nimmt momentan an der Show Make Love, Fake Love teil und versucht, die Reality-TV-Bekanntheit Karina Wagner (28) um den Finger zu wickeln. Doch schon nach wenigen Folgen sorgte der 27-Jährige mit seinen Aussagen über die Single-Lady für ordentlich Diskussionsstoff. Seinen Mitstreitern erklärte er, dass er sich Karina nun endlich zum "Rambazamba" schnappen wolle. Seine umstrittene Begründung: "Langsam geht's mir in die Eier. Russinnen – bei mir immer ganz schlimm. Also, Russinnen sind immer versaut ohne Ende. Einfach geiler Sex. Ich glaube, [Karina] hat es faustdick hinter den Ohren."

Instagram / nasrin.eileen Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Stars

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

