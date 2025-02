Diesen drei Dschungelcamp-Promis gönnt Kate Merlan die Krone

Auch bei den Realitystars ist das Dschungelcamp total beliebt und viele von ihnen fiebern bei der Show gespannt mit. Kate Merlan (37) verfolgt die Sendung ebenfalls fleißig und hat mit Promiflash auf dem Mates Date Event im Rahmen der Berlin Fashion Week über das Format geplaudert. Sie verriet, wer ihre Favoriten sind: "Ich glaube, Lilly (48) wird weit kommen. Meine Top drei: Lilly, Sam (33). Wen haben wir denn noch? Ich habe gestern so viel getrunken, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles war. Maurice (26) wird gewinnen. Ich sage Maurice eins, Sam zwei, Lilly drei."

Vor allem ihren Bekannten Sam hat Kate ganz genau unter Beobachtung. "Sam weiß ganz genau, was er tut. Sam hat einen Plan", behauptete die "Stranger Sins"-Teilnehmerin während des Gesprächs. Sie ging sogar so weit, dass sie ihrem TV-Kollegen vorwirft, extra auf Sendezeit aus zu sein. "Natürlich ist das schon ein Kalkül, was Sam da macht. Er weiß genau, wie man Sendezeit bekommt!", war sich Kate sicher.

Für drei Promis ist der Traum von der Dschungelkrone bereits geplatzt. Jürgen Hingsen (67), Yeliz Koc (31) und Nina Bott (47) mussten ausscheiden. Während Jürgen und Nina ihr Aus jeweils gelassen nahmen und sich total auf ein Wiedersehen mit ihren Partnern freuten, saß der Schock bei Yeliz tiefer. "Ich bin auch echt verwundert, dass viele andere Kandidaten anscheinend mehr Anrufe hatten als ich, weil viele sich auch viele Aktionen geleistet haben, die ich jetzt nicht so toll fand", verriet sie während einer Pressekonferenz mit Promiflash.

RTL Maurice Dziwak und Lilly Becker, Teilnehmer des Dschungelcamps 2025

RTL Yeliz Koc, Dschungelcamp 2025

