Dieser Star raubt den Dschungelcamp-Fans komplett die Nerven

Und täglich grüßt das Murmeltier. Die Dschungelcamp-Fans sind sich schon seit Tagen einig, welcher Star seine Pritsche räumen soll. Eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 3. Februar, 16:48 Uhr] unterstreicht nun ein weiteres Mal, dass sich viele Fans wünschen, Edith Stehfest aus Down Under zu verbannen. Von insgesamt 1.093 Lesern stimmten 687 dafür, dass die Musikerin momentan am meisten nervt. Das sind umgerechnet sage und schreibe 62,9 Prozent. Mit einem deutlichen Abstand, aber immerhin noch auf Platz zwei der Nervigkeits-Skala, reiht sich Jörg Dahlmann (66) ein. Den Sportkommentator wollen 118 Leser aus dem Dschungel haben.

Am wenigsten sind die Leser von Anna-Carina Woitschack (32) genervt. Das Schlagersternchen bekam gerade einmal 20 Stimmen, was umgerechnet 1,8 Prozent sind. Dicht gefolgt von Timur Ülker (35) mit 21 Stimmen und Alessia Herren (23) mit 29 Stimmen. An Tag zehn wurde Nina Bott (47) von den Zuschauern rausgewählt. Die Schauspielerin konnte die Fans mit ihrem Auftreten offensichtlich nicht überzeugen. Wirft man einen Blick in die Instagram-Kommentare unter diversen Promiflash-Beiträgen, wird schnell klar: Die Zuschauer waren von ihrer Art mehr als nur genervt.

Bevor Nina das Camp verlassen musste, wurden bereits Jürgen Hingsen (67) und Yeliz Koc (31) von diesem Schicksal ereilt. Während der Sportler das Ganze mit einer Prise Zufriedenheit annahm, schien der Reality-TV-Bekanntheit der Exit sehr zu schaffen zu machen. "Ich bin immer noch schockiert, dass ich raus bin", gab Yeliz im Rahmen einer Pressekonferenz zu, bei der Promiflash anwesend war, und fügte hinzu: "Ich bin auch echt verwundert, dass viele andere Kandidaten anscheinend mehr Anrufe hatten als ich, weil viele sich auch viele Aktionen geleistet haben, die ich jetzt nicht so toll fand. Aber ich habe jetzt teilweise schon gehört, wie ich gezeigt wurde."

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

RTL Yeliz Koc, Dschungelcamp 2025