Empörung: Kanye West posiert mit nackter Bianca bei Grammys

Es ist nichts Neues, dass Kanye West (47) und Bianca Censori (30) mit ihren Auftritten für eine Menge Aufsehen sorgen. Bei den diesjährigen Grammy Awards legten der Rapper und seine Frau jedoch eine Schippe drauf. Wie Schnappschüsse der Preisverleihung zeigen, erschien der "Runaway"-Interpret zwar in einem schlichten, schwarzen Outfit, das Model posierte allerdings in einem vollkommen transparenten Minikleid aus einem Netzstoff – und zwar ohne jegliche Unterwäsche. Bianca trug zunächst einen Pelzmantel, warf diesen jedoch ab, als sie auf dem roten Teppich stand, und gewährte den Fotografen so einen Blick auf ihre Brüste sowie ihren Intimbereich.

Das Paar sorgte für eine Menge Empörung – und das nicht nur bei den Fans, sondern laut Page Six wohl auch bei den Veranstaltern. Wie ein Insider berichtet, seien Kanye und seine Liebste nach "dem verrückten Outfit-Moment, den sie auf dem Teppich hatten", bei dem es sich um einen Versuch handelte, das "Albumcover von [Kanyes] 'Vultures' zu rekreieren", von Polizisten hinausbegleitet worden. Eine zweite Quelle erzählt jedoch, sie seien freiwillig gegangen. "[Kanye] sei über den roten Teppich gelaufen und dann in sein Auto gestiegen und weggefahren", schildert dieser.

Eine Sache steht jedoch fest: Fans zeigen sich genervt von Kanye und der gebürtigen Australierin. "Wir sind es leid, dass er sie bloßstellt. Finde eine neue Idee, Ye", wettert beispielsweise ein Nutzer auf X, während ein anderer anmerkt: "Ehrlich gesagt ist das irgendwie traurig. An diesem Punkt wollen sie nur noch Aufmerksamkeit." Darüber hinaus bezeichnen einige den Höhepunkt ihrer provokativen Stilführung als "geschmacklos und ermüdend" und wundern sich, weshalb der Auftritt keine rechtlichen Konsequenzen mit sich zieht. "Okay, kann mir jemand sagen, warum das nicht illegal ist? Wenn ich das tun würde, wäre ich so schnell im Knast", schreibt ein User.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Anzeige Anzeige