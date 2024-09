Bianca Censori spaziert nackt im durchsichtigen Regenmantel

Dass Bianca Censori (29) sich in ihrer Haut mehr als wohlfühlt, ist bestimmt kein Geheimnis. Die Frau von Kanye West (47) zeigt sich in der Öffentlichkeit gerne freizügig und eckt damit auch immer wieder an. Sicherlich wird auch ihr neuester Look für Diskussionen sorgen. Wie Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, trug die Architektin bei einem Spaziergang im regnerischen Los Angeles einen langen Regenmantel und ein passendes Kopftuch. So weit, so normal – doch Bianca setzt wie immer noch einen drauf, denn ihr Mantel ist durchsichtig und überlässt nichts der Fantasie: Während ihre Vorderseite durch die Knopfleiste verdeckt bleibt, glänzt vor allem ihre Kehrseite mit Textillosigkeit. Das durchsichtige Material gibt die ungehinderte Sicht auf ihr Hinterteil frei.

Bianca scheint sich daran aber überhaupt nicht zu stören: Sie grinst den Fotografen fröhlich entgegen. Ganz anders ihre Fans. Die Bilder vom Ausflug des Paares kursieren auch bei X und die User wissen offenbar nicht so recht, was sie dazu sagen sollen. "Ich habe keine Worte, ich bin einfach nur sprachlos", kommentiert nicht nur ein User die Aufnahmen. Allerdings haben einige noch weniger für Kanyes Look übrig. Der Rapper hüllte sich nämlich in ein kakifarbenes Regencape und verdeckte sein Gesicht mit einer schwarzen Maske und einer Kapuze. "Schlimmste Version von Ye bis jetzt", findet ein weiterer User.

Aber nicht alle kritisieren Biancas Freizügigkeit. Im Netz finden sich genügend Fans, die den eigenwilligen Stil der Australierin und ihres Gatten unterstützen. Vor allem mit der anhaltenden Kritik, dass Kanye seine Frau zu den freizügigen Looks zwinge, gehen viele nicht mit. "Wollt ihr ernsthaft Kanye die Schuld dafür geben? Ihre Familie liebt Aufmerksamkeit und den Ruhm. Ich habe es von Anfang an gewusst", war sich ein User im Netz sicher. Ein anderer meinte: "Es ist ihre Entscheidung, sich so zu kleiden, wie sie es tut. Sie wird dazu nicht gezwungen." Zuvor hielt sich die Vermutung, der Musiker unterdrücke seine Frau und nutze sie für seine Zwecke aus, hartnäckig.

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

