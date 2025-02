Katy Perry teilt Tipp ihres Therapeuten zu Album-Kritik

Katy Perry (40) äußert sich in einem Interview mit People zu den gemischten Kritiken ihres 2024 erschienenen Albums "143". Die Pop-Ikone, bekannt für Hits wie "Firework" und "Teenage Dream", verrät dabei eine Lebensweisheit ihres Therapeuten, die ihr geholfen habe, mit negativen Rezensionen umzugehen. "Mein Therapeut sagte etwas, das mein Leben verändert hat: 'Was andere über dich denken, geht dich nichts an. Es geht darum, was du über dich selbst denkst'", erklärt die Sängerin. Obwohl sie sich vornehme, keine Kritiken zu lesen, falle es ihr schwer, ganz darauf zu verzichten. "Man sollte sie weder lesen, wenn sie positiv, noch wenn sie negativ sind", sagt sie.

Ihr neues Album "143" entstand durch eine tiefgreifenden Veränderung in ihrem Leben – ihrer Rolle als Mutter. "Ich habe dieses Album aus einer echten Transformation heraus geschaffen", enthüllt sie. Dabei sei sie stärker mit ihrer weiblichen Energie in Verbindung getreten und habe diese für die Botschaften der Songs genutzt. "Es geht um Liebe, um bedingungslose Liebe, von der ich mein ganzes Leben nicht wusste, dass sie existiert." Für Katy steht fest, dass ihre Musik nicht jedem gefallen müsse, solange sie einen positiven Einfluss auf ihre Zuhörer habe. "Die Botschaft ist feierlich. Sie feiert die Liebe", erklärt sie.

Abseits der Bühne ist Katy in ihrem Privatleben ebenso für ihre Offenheit bekannt. Seit August 2020 ist sie Mutter einer Tochter, die aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Orlando Bloom (48) stammt. Die beiden, die sich seit Jahren als Traumpaar in Hollywood behaupten, teilen neben ihrer Liebe zur Familie auch die Leidenschaft für Kunst und Kultur. Orlando, bekannt aus der "Herr der Ringe"-Saga, unterstützt Katy in ihrer Musikkarriere und erscheint gelegentlich sogar als Überraschungsgast bei ihren Auftritten. In Interviews hebt Katy immer wieder hervor, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben bereichern würde und sie als Künstlerin inspiriert habe. "Es hat meine Perspektive auf alles verändert, auch auf die Musik", verriet sie.

Getty Images Sängerin Katy Perry mit Orlando Bloom 2024

Getty Images Katy Perry in Australien, September 2024

