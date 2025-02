Nach Dschungel-Aus: Yeliz sucht Trost bei ihrer Tochter Snow

Yeliz Koc (31) wurde von vielen Fans als eine Favoritin des diesjährigen Dschungelcamps gehandelt. Doch an Tag neun wurde die einstige Love Island VIP-Kandidatin aus der Show gewählt. Nach dem anfänglichen Schock genießt die Influencerin nun ihre Zeit in Freiheit mit einem ganz besonderen Menschen – ihrer Tochter Snow (3). Auf Instagram postet die stolze Mama ein süßes Foto aus ihrem Hotel in Australien. Darauf hält die Influencerin ihren Spross auf dem Arm, während sich die beiden einen Kuss geben. Zu dem niedlichen Schnappschuss teilt die Freundin von Jannik Kontalis ein vor Freude weinendes Emoji.

Kurz nach ihrem Dschungel-Exit zeigte sich Yeliz enttäuscht von der Entscheidung der Zuschauer. "Ich bin immer noch schockiert, dass ich raus bin", erklärte sie während einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war und fügte hinzu: "Ich bin auch echt verwundert, dass viele andere Kandidaten anscheinend mehr Anrufe hatten als ich, weil viele sich auch Aktionen geleistet haben, die ich jetzt nicht so toll fand."

Aufgrund von Sam Dylans (33) Dauerkarte für die Dschungelprüfungen hatte Yeliz wenige Chancen, sich zu beweisen. Stattdessen fiel sie mit Gesprächen am Lagerfeuer auf, bei denen es meist um ihren Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) ging, der auch der Vater der kleinen Snow ist. Bereits zu Beginn ihrer Zeit im Camp plauderte die 31-Jährige aus, dass sich ihr Verhältnis verbessert habe: "Er hat sich jetzt gemeldet, nachdem er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen ist. Er kommt jetzt ab und zu vorbei."

RTL Yeliz Koc, Dschungelcamp 2025

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

