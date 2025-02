"Plan B" könnte Aufgaben der Monarchie neu verteilen

Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34) könnten laut der Adelsexpertin Katie Nicholl eine Schlüsselrolle im künftigen "Plan B" des britischen Königshauses einnehmen. Katie erklärte in der TV-Sendung "Royal Exclusive", dass die Töchter von König Charles (76)' Bruder Prinz Andrew (64) und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (65), in Erwägung gezogen werden könnten, um die Anzahl der öffentlichen Aufgaben der Monarchie zu bewältigen. Beatrice und ihre Schwester Eugenie würden sich laut der Expertin dafür als arbeitende Royals anbieten.

Der Rückzug von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) aus der royalen Familie, Skandale um Prinz Andrew und gesundheitliche Herausforderungen bei Prinzessin Kate (43) hätten das Arbeitspensum der verbliebenen Royals wie Charles' Schwester Prinzessin Anne (74) und der Familie von Prinz Williams (42) stark belastet. Angesichts dieser Umstände sei es wichtig, neue Alternativen zu planen, so die Adelsexpertin weiter.

Beatrice und Eugenie führen aktuell ein vergleichsweise privates Leben und sind nicht direkt in royale Pflichten eingebunden. Beide wurden früh dazu ermutigt, finanziell unabhängig von der Krone zu bleiben und ihre eigenen Karrieren zu verfolgen. Doch die Möglichkeit, sie stärker in die königlichen Aufgaben einzuspannen, sei laut Katie Nicholl ein "Schritt in eine andere Richtung", der vom Palast möglicherweise geprüft werde. Gleichzeitig genießt Beatrice aktuell die Zeit mit ihrem jüngsten Baby, das am 22. Januar zur Welt kam. Beatrice und Edoardos (41) Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi sorgt seither für große Freude in der Familie.

Getty Images / Chris Jackson, Chris Radbur Collage: Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, König Charles III.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie im August 2022

