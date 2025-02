Sie waren die heißesten Promi-Paare bei den Grammy Awards

Bei der 67. Grammy-Verleihung am Sonntag begeisterten die Stars mit einigen heißen Pärchenauftritten! Einige der größten Namen der Musikszene zeigten sich mit ihrer besseren Hälfte auf dem roten Teppich – und sorgten für einen wahren Wow-Moment. So flashten unter anderem der Sänger John Legend (46) und Chrissy Teigen (39) die Fotografen mit ihren Looks. Chrissy trug ein teilweise transparentes, dunkles Kleid, während John farblich abgestimmt in einem schicken Smoking an ihrer Seite strahlte. Ein wahrer Hingucker waren zudem It-Girl Paris Hilton (43), die ein goldenes Ensemble trug, und ihr Ehemann Carter Reum, der sich für einen klassischen schwarzen Smoking entschied.

Natürlich zeigten sich zahlreiche Promis auf dem namhaften Event von ihrer Schokoladenseite. So ließ sich auch GNTM-Jurorin Heidi Klum (51) diese besondere Gelegenheit nicht entgehen, um neben ihrem Mann Tom Kaulitz (35) zu glänzen. Sie schmiss sich dafür in ein elegantes silbernes Kleid und posierte neben dem Musiker – er hatte sich passend zu seiner Liebsten einen hellen Anzug ausgesucht. Neben den genannten Gästen besuchten auch berühmte Künstlerinnen wie Lady Gaga (38), Miley Cyrus (32) und Olivia Rodrigo (21) die Preisverleihung mit ihren Partnern.

Auf dem roten Teppich der jährlichen Grammys präsentierten sich auch Kanye West (47) und seine Ehefrau Bianca Censori (30). Wie man es von den beiden gewohnt ist, sorgten sie auch dieses Mal mit ihrem Auftritt für ordentlich Aufsehen. Der Rapper trug zwar lediglich ein schlichtes, schwarzes Outfit, doch das Model ließ die Hüllen fallen. Bianca erschien zunächst in einem Pelzmantel, doch vor den Fotografen legte sie diesen ab und präsentierte sich in einem völlig transparenten Minikleid aus einem Netzstoff – komplett ohne Unterwäsche.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Grammys, Februar 2025

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

