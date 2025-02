Spoiler: Sie müssen am elften Tag in die Dschungelprüfung

Tag elf im Dschungelcamp und die Stars dürfen gleich zwei Anwärter auf die Dschungelkrone in die Prüfung schicken. Ein Sneakpeek auf Instagram zeigt jetzt, wer heute für das Abendessen sorgen darf. Die verbliebenen neun Dschungel-Stars haben sich entschieden: Anna-Carina Woitschack (32) und Pierre Sanoussi-Bliss gehen auf Sternenjagd. "Anna-Carina, lass uns beide eine Prüfung bestehen", freut sich Pierre noch vor der Prüfung. Und auch die Musikerin zeigt sich motiviert: "Das machen wir, mein lieber Pierre." Doch das Video zeigt: Die Prüfung treibt der Schlagersängerin und dem Schauspieler dicke Tränen in die Augen.

Anna-Carina muss in einen großen Wassertank steigen, der sich unter der Erde befindet. "Oh nein, ich glaube, ich kann das nicht. Ich habe jetzt schon Angst. [...] Ne, wirklich", schluchzt sie. "Wir werden hier als die Heulsusen in die Geschichte eingehen", kommentiert Pierre die Situation, während er seine Mitstreiterin tröstend im Arm hält. Ob das Duo am Ende einen Stern mit ins Camp bringen wird oder ob sie mit null Sternen zurückkehren, wird sich heute Abend zeigen. Einige Fans sind sich in der Kommentarspalte schon jetzt sicher, dass die beiden die Prüfung abbrechen.

In der Prüfung an Tag zehn durfte Maurice Dziwak (26) sein Können unter Beweis stellen. Der Realitystar musste sich den Tücken der "Einkaufs-Strafe" stellen und meisterte die Aufgaben mit Bravour. Von zehn möglichen Sternen konnte er sieben ergattern und sicherte den Dschungelcampern damit vermutlich ein leckeres Abendessen. Mit seiner Leistung sorgte er nicht nur bei den Zuschauern für gute Unterhaltung, sondern auch beim Moderatoren-Duo Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56).

Anzeige Anzeige

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige