Wer geht euch im Dschungelcamp am meisten auf die Nerven?

Die Reihen im Dschungelcamp lichten sich. Täglich muss ein Star das Lager in Australien verlassen – wen trifft es an Tag elf? Lilly Becker (48) bewies bereits während der Dschungelprüfungen, was in ihr steckt. Auch Sam Dylan (33) musste mehrfach hintereinander zeigen, was er auf dem Kasten hat. Den beiden schließen sich außerdem Timur Ülker (35), Jörg Dahlmann (66), Maurice Dziwak (26) und Edith Stehfest an. Alessia Herren (23), Anna-Carina Woitschack (32) und Pierre Sanoussi-Bliss wurden bislang verschont. Im Camp spitzt sich die Stimmung immer mehr zu. Einige ecken an, andere sind die Ruhe selbst. Welcher Promi nervt euch bisher am meisten und soll den Dschungel an Tag elf verlassen?

An Tag zehn im Dschungel war schnell klar, wen die Zuschauer fliegen sehen wollen. Eine Promiflash-Umfrage zeigte, dass 636 von insgesamt 1.560 Lesern keine Lust mehr auf Edith haben. Das sind umgerechnet 40,8 Prozent. Auch an Tag neun sah es für die Frau von Eric nicht besser aus. 37,4 Prozent stimmten in dieser Umfrage für ihren Exit. Könnte Edith dieses Schicksal eventuell am heutigen Abend ereilen?

Zuletzt musste Nina Bott (47) das Feld räumen. Doch enttäuscht ist die Schauspielerin von ihrem Exit absolut nicht. "Mir ist ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen. Es war eine tolle Zeit, das habe ich mir auch so gewünscht", erklärte sie bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, und fügte hinzu: "Enttäuscht bin ich irgendwie gar nicht. [...] Ich hatte nie schlechte Laune, mir hat es echt Spaß gemacht und ich hatte auch tolle Aufgaben."

RTL Der Dschungelcamp-Cast 2025

RTL Nina Bott im Dschungelcamp 2025

