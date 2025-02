Dann läuft die große Wiedersehens-Show von "Golden Bachelor"

Seit heute ist klar: Sylvia ist die Herzensdame vom Golden Bachelor Franz Stärk (73). Im Finale entschied sich der leidenschaftliche Golfer gegen die 60-jährige Lise und überreichte der 62-Jährigen aus Brandenburg die letzte Rose. Zur Freude der Fans ist die Staffel mit der finalen Folge noch nicht abgeschlossen. Auf Instagram verkündet der Sender nun, dass es ein Wiedersehen geben wird: "Auch nach der letzten Rose gibt es Redebedarf. Ab dem 4. Februar um 18 Uhr auf dem Bachelor(ette) YouTube-Kanal." Das Format wird dabei von Stephanie Brungs (36) moderiert, die auch schon für das Netflix-Format Love Is Blind: Germany vor der Kamera stand.

Nach einem traumhaften Date in Portugal machte Franz Sylvia im Finale eine romantische Liebeserklärung. "Jetzt, wo du so vor mir stehst und ich deine Hand halte, kann ich sagen, liebe Sylvia, ich habe mich in dich verliebt. Bist du bereit, mit mir unser drittes Leben zu teilen?" Sylvia akzeptierte die Rose freudestrahlend, und die beiden besiegelten den Moment mit einem Kuss.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show diskutieren die Fans fleißig den Ausgang der Sendung. "Ich war ganz sicher bei Lise, freue mich aber für Sylvia", "Habe ich nicht mit gerechnet, aber ich war von Anfang an Team Sylvia. Hoffe, die beiden sind noch zusammen", oder "Ganz, ganz tolle Staffel, tolles Finale! So stilvoll und mit Klasse! Kein unangenehmes Gezicke für Insta-Follower, kein Machogehabe und viel wichtiger: wahre Gefühle!", konnte man dort unter anderem lesen.

RTL Franz Stärk und "Golden Bachelor"-Kandidatin Sylvia

RTL Franz Stärk und Sylvia, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

