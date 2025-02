Spoiler: Sie bekommt die letzte Rose vom Golden Bachelor

Franz Stärks (73) spannende Reise geht bei Golden Bachelor zu Ende. Im Finale hat der Rosenkavalier die Qual der Wahl zwischen Lise und Sylvia. Beide Frauen kommen mit auf die Dreamdates nach Portugal, wo auch eine Übernachtung auf dem Plan steht. Während Sylvia die Einladung freudig annimmt und am nächsten Morgen total strahlt, zeigt sich Lise wenig begeistert. Sie schlägt die gemeinsame Nacht aus. Zurück in Deutschland erklärt die Blondine: "Ich bin einfach nicht verliebt. Diese letzte Rose verdient eine, die ihn wirklich will." Franz scheint Lises Zweifel geahnt zu haben, denn in der letzten Nacht der Rosen erklärt er ihr: "Ich konnte nicht ins kalte Wasser springen und darauf hoffen, dass du deine Gefühle noch spürbar machen wirst." Dann betritt Sylvia das Schloss und Franz gibt ihr die letzte Rose: "Jetzt, wo du so vor mir stehst und ich deine Hand halte, kann ich sagen, liebe Sylvia, ich habe mich in dich verliebt. Bist du bereit, mit mir unser drittes Leben zu teilen?" Ihre Liebe besiegeln sie mit einem Kuss.

Schon bei dem Dreamdate wurde ihre Verbindung sichtbar. Im Helikopter beobachten die beiden den Sonnenuntergang und kommen sich dabei näher. "Ich vergesse das niemals", schwärmt die 62-Jährige. Auch die Übernachtung entpuppt sich am nächsten Morgen als Highlight. "Spaß haben wir schon gehabt, aber so richtig tollen Spaß", freut sich der 73-Jährige. Sylvia pflichtet ihm bei: "Ich würde sagen, der Franz kann's."

Anders als Sylvia wollte Lise nicht bei dem Golden Bachelor übernachten – ganz zum Bedauern von Franz. "Es geht bei den Dreamdates darum, dass man Farbe bekennt, auch von Frauenseite", ärgerte sich der Pensionär daraufhin über Lises zurückhaltende Art. In Sylvia scheint Franz nun jedoch sein passendes Gegenstück gefunden zu haben.

RTL Franz Stärk und Sylvia, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

RTL Franz Stärk und "Golden Bachelor"-Kandidatin Sylvia

