Dschungel-Spoiler: Diese beiden Frauen gehen auf Sternenjagd

Es ist Tag zwölf im Dschungelcamp. In der gestrigen Folge konnten Anna-Carina Woitschack (32) und Pierre Sanoussi-Bliss zwei von neun möglichen Sternen ergattern – ein üppiges Abendessen ist damit ins Wasser gefallen. In der heutigen Dschungel-Prüfung steht alles unter dem Stern "Frauenpower", denn Lilly Becker (48) und Edith Stehfest werden ihr Glück bei einer Essensprüfung versuchen. Das verrät schon jetzt ein Spoiler-Video, das der offizielle Instagram-Account der Show teilt. Auf der Speisekarte steht unter anderem Saudarm, der den beiden Frauen offenbar einiges abverlangt.

Die Fans freuen sich schon jetzt riesig auf die heutige Dschungel-Prüfung, aber vor allem freuen sie sich, Lilly wieder in Action sehen zu können. Denn die Ex von Boris Becker (57) hat offensichtlich eine große Fanbase. "Lilly ist die beste Löwin in ihrer Lilly-Welt", "Lilly ist so stark und großartig, sie hat die Krone verdient" und "Für mich bis jetzt ist Lilly meine Favoritin", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Und wie sieht es mit Edith aus? Die Musikerin schneidet im Vergleich zu Lilly eher schlecht ab. Ihr Name wird in den Kommentaren fast gar nicht erwähnt – die Niederländerin stiehlt ihr die Show! Eine Promiflash-Umfrage vom gestrigen Tage zeigte zudem, dass die Zuschauer Edith am liebsten aus dem Camp raus haben wollen. Von insgesamt 1.093 Lesern stimmten 687 dafür, dass die DJane am nervigsten von allen ist. Könnte sie ihr Ansehen mit ihrer Performance in der heutigen Dschungel-Prüfung eventuell steigern?

Anzeige Anzeige

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige