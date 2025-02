Fan geküsst: Bollywood-Sänger Udit Narayan sorgt für Skandal

Udit Narayan (69) zählt zu den berühmtesten Playbacksängern, die heutzutage in Bollywood aktiv sind. Bei einem seiner Konzerte sorgt der Künstler nun jedoch für Aufsehen! Ein inzwischen viraler Clip auf X zeigt Udit, wie er das Lied "Tip Tip Barsa Paani" aus dem Film Mohra singt. Als sich Fans mit ihren Handys der Bühne nähern, bückt er sich, damit sie Selfies mit ihm machen können. Einige der Frauen küsst er auf die Wange. Gegen Ende des Videos sieht man ihn jedoch mit einer jungen Frau posieren, die ihn auf die Wange küssen möchte, doch er dreht sich zu ihr, sodass sich ihre Lippen küssen. Die besagte Dame lächelt daraufhin zwar, doch sie wirkt sichtlich aufgewühlt, als sie sich von ihm abwendet.

Nachdem das Video im Internet aufgetaucht war, kritisierten viele den Sänger für den scheinbar nicht-einvernehmlichen Kuss. Ein User kommentierte unter dem Clip: "Udit ist einer meiner Lieblingssänger, aber dieses Verhalten schockiert und enttäuscht mich!" Während die Fans auf Social Media wilde Diskussionen über die Situation führen, äußerte sich der Musiker mittlerweile selbst dazu. In einem Interview mit Bollywood Hungama betonte er, dass keine unehrenhaften Absichten hinter dem Kuss steckten: "Es gibt ein tiefes, reines und unzerstörbares Band zwischen meinen Fans und mir. Was Sie in dem sogenannten Skandalvideo gesehen haben, war eine Manifestation der Liebe zwischen meinen Fans und mir. Sie lieben mich. Und ich liebe sie noch mehr."

Der 69-Jährige war bis dato tatsächlich ein wahrer Fanliebling. Er ist für seine unverkennbare Stimme in berühmten Songs wie "Main Yahaan Hoon", "Mehndi Lagake Rakhna" oder "Kuch Kuch Kota Hai" bekannt. Dabei lieh er oft niemand Geringerem als Shah Rukh Khan (59) seine Stimme. Durch seine Mitwirkung bei dem Blockbuster "Dilwale Dulhania Le Jayenge" wurde Udit sogar Teil der indischen Filmgeschichte. Privat ist er seit 1985 glücklich mit seiner Frau Deepa Narayan verheiratet. Zusammen bekamen sie ihren Sohn Aditya, der ebenfalls als Sänger tätig ist.

