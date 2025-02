Knossi hat bei "Mission Unknown" gesundheitliche Probleme

Knossi (38), bürgerlich Jens Knossalla, stellt sich in der neuen Abenteuersendung "Mission Unknown: Atlantik" einer enormen Herausforderung. Die Realityshow, die zunächst ab dem 28. Februar bei Amazon Prime Video und später bei YouTube zu sehen sein wird, bringt mehrere bekannte Social-Media-Stars für eine Atlantiküberquerung zusammen. Neben Knossi sind unter anderem Joey Kelly (52), Sophia Thiel (29), Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen ("Affe auf Bike") und Marc Eggers (38) mit an Bord. Für Knossi wurde das Abenteuer jedoch zu einer echten Zerreißprobe, wie er in einem YouTube-Video zum Trailer der Show offenbarte: "Ich habe gekotzt bis zum Umfallen. Es war richtig, richtig problematisch."

Der Moderator und Streamer schilderte in einem ersten Einblick in die Dreharbeiten, dass ihm die Reise physisch alles abverlangt habe. Vor allem der Zustand auf dem Boot und das Essen an Bord hätten ihm schwer zu schaffen gemacht. "Also irgendwann ging's mir so, dass ich gesagt hab, dann esse ich auch nichts", erklärte Knossi deutlich mitgenommen. Offenbar mussten einige Teilnehmer die Überfahrt mit starken gesundheitlichen Problemen überstehen. So betonte Knossi: "Mein Körper hat das sehr, sehr schwer ertragen. Nicht nur meiner, egal, wen ich da anschaue. Es gab sehr große gesundheitliche Probleme."

Knossi ist bekannt für seine Leidenschaft für ungewöhnliche Experimente und seine unverkennbare Art, sein Publikum mitzureißen. Ob als Entertainer, Streamer oder TV-Persönlichkeit, der Mann, der den Spitznamen "König des Internets" trägt, schreckt normalerweise vor keiner Herausforderung zurück. Doch in diesem Fall scheint das Abenteuer auch ihn an die Grenzen gebracht zu haben. Fans, die ihn aus Formaten wie 7 vs. Wild oder seinen energiegeladenen Twitch-Streams kennen, können sich schon jetzt auf die ungeschminkten Einblicke von "Mission Unknown" freuen. Das raue Abenteuer auf hoher See hat offensichtlich Spuren hinterlassen, die Knossi wohl nicht so schnell vergessen wird.

Instagram / joeykelly.official Joey Kelly im Januar 2024

Getty Images Knossi, Streamer

