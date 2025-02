Starttermin steht: Dann geht Knossis "Mission Unknown" los

Endlich wissen Fans, wann sie sich "Mission Unknown: Atlantik" anschauen können. Mit einem ersten Trailer bei Instagram gibt Show-Erfinder Jens "Knossi" Knossalla (38) jetzt das Startdatum seiner Show bekannt. "Gerissene Segel, ausgefallene Technik, Schlafmangel, Seekrankheit und stürmisches Wetter – das ist 'Mission Unknown: Atlantik'! Ab dem 28. Februar bei Prime Video und ab dem 16. März bei YouTube segeln wir Team Blau und Team Orange 24/7 über den Atlantik und gehen bis an unsere Grenzen", heißt es in dem Text unter dem Post. In den zwei Teams neben Knossi mit dabei sind unter anderem Sophia Thiel (29), Joey Kelly (52) und Ann-Kathrin Bendixen alias Affe auf Bike.

In "Mission Unknown" stellen sich die Teilnehmer in zwei gegnerischen Teams dem unbändigen Ozean. In einem Segelboot müssen sie den Atlantik überqueren und gleichzeitig überleben. Welches Team das Ziel als erstes erreicht, ist der Sieger. Diese Herausforderung ist nicht ganz ohne – so viel ist sicher. Wie hart das Abenteuer für die Teams wird, zeigt der Trailer. Unter anderem ist zu sehen, wie die Boote mit den hohen Wellen kämpfen. "Das Segel ist am Arsch", meint ein entsetzter Knossi in einer Situation. In einer anderen ruft Ann-Kathrin: "Nein, das Schiff hat ein Loch!" Aber auch die Begeisterung, die so eine Erfahrung hervorrufen kann, zeigt der Trailer, denn hier und da jubeln die Teilnehmer ausgelassen. Welche Hürden genau sie überwinden müssen, sehen die Fans dann in wenigen Wochen.

Die Show stellt das erste Survival-Format aus der Feder von Knossi dar. Der Streamer hat bereits Erfahrung mit extremen Situationen. Er nahm schon zweimal an 7 vs. Wild teil und geriet beide Male an seine Grenzen, zog aber gnadenlos bis zum Ende durch. Genug hat Knossi aber offenbar noch nicht, denn seine nächste Show steht schon in den Startlöchern. "Deep Down" heißt das Format, aber viel ist noch nicht bekannt. Offiziell ist nur, dass sich Creator in einer gruseligen Location ihren Ängsten stellen müssen. "Ich habe Todesangst. Ich kann euch sagen, ich habe noch nie so viel Angst gehabt", verriet der 38-Jährige in einem Twitch-Stream.

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen im Juni 2023 in Kanada

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was haltet ihr von "Mission Unknown"? Spannendes Konzept, das wird sicher unterhaltsam werden. Ich glaube nicht, dass das "7 vs. Wild" das Wasser reichen kann. Ergebnis anzeigen