Lilly Becker verlor ihre Eltern durch tödlichen Autounfall

An Tag elf kam es im Dschungelcamp zu höchst emotionalen Gesprächen. Alessia Herren (23) sprach Lilly Becker (48) auf ihre Eltern an und wollte wissen, wo diese herkommen. Die Ex von Boris Becker (57) deutete daraufhin an, ihre Mama und ihren Papa nicht zu kennen. Völlig verwirrt hakte die Reality-TV-Bekanntheit nach, woraufhin die Niederländerin klarstellte: "Er [ihr Vater] ist gestorben, mit meiner Mama. [...] Sie sind bei einem Autounfall gestorben." Alessia reagierte fassungslos auf das, was sie zu hören bekam, und presste ein: "Wie krass ist das denn" hervor.

Doch Lilly scheint sich nach 45 Jahren mit den Umständen arrangiert zu haben. Sie ist bei ihren Großeltern aufgewachsen, weshalb die beiden auch die wichtigsten Menschen in ihrem Leben sind. Die Liebe ist so groß, dass sich die 48-Jährige ein Tattoo für ihre Zieheltern stechen lassen hat. "Natürlich habe ich mir gerne gewünscht, meinen Papa kennenzulernen. Ich sehe aus wie mein Vater. 100 Prozent. Ich weiß nicht seinen Namen, seinen Nachnamen. Ich weiß nicht, wer er ist", berichtete Lilly anschließend im Dschungeltelefon. Auch ihre Mama kennt sie nicht. Doch von Bildern und Erzählungen weiß sie, dass sie eine "wilde, hübsche und lockere" Person gewesen sein soll, die wohl jeden Raum mit Freude gefüllt hat. "Ich sehe aus wie mein Vater und habe den Charakter von meiner Mama", verriet sie.

Nicht nur Lilly erinnerte sich in der gestrigen Folge an dramatische Szenen aus früheren Zeiten – auch bei Jörg Dahlmann (66) kullerten zwischenzeitlich die Tränen. Vor rund 20 Jahren wurde bei dem einstigen Fußballkommentator Krebs diagnostiziert. "Da hab ich Glück gehabt. Sie haben mir den halben Darm entfernt, wollten erst den ganzen nehmen", berichtete er. Doch auch nach dem operativen Eingriff war Jörg nicht geheilt. "Die Nahrung ist vom Magen nicht weitergeflutscht in den Darm. Ich hatte einen Bauch gehabt wie eine Hochschwangere", erinnerte er sich zurück.

RTL Alessia Herren und Lilly Becker, Dschungelcamp-Teilnehmerinnen 2025

RTL Jörg Dahlmann im Dschungelcamp