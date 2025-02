Maurice Dziwak kämpft im Dschungelcamp um Hase Schnuffel

An Tag elf im Dschungelcamp wird es für Maurice Dziwak (26) persönlich. Gemeinsam mit Edith Stehfest muss der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer in einer Prüfung seinen Kuschelhasen Schnuffel befreien, um den Campern ihre geliebten Luxusgegenstände zurückzuholen. Mit vereinten Kräften gelingt es den beiden TV-Bekanntheiten, einen Ball durch ein Labyrinth zu befördern, sodass sich am Ende der Käfig öffnet, in dem das Schmusetier eingesperrt ist. Freudestrahlend drückt Maurice daraufhin den Hasen an sich und schwärmt: "Schnuffel und mein Kissen bedeuten mir die Welt." Auch seine Mitstreiterin ist rundum zufrieden mit ihrer Leistung. "Es ist so wunderschön, dass wir jetzt allen die Luxusartikel wiederbringen können. [...] Ich bin so stolz, dass wir das geschafft haben", freut sich Edith.

Die Fans des Dschungelcamps diskutieren nun im Netz über die Prüfung. "Gucke ich den Kinderkanal? Es nervt langsam. Sind die Teilnehmer alle so langweilig, dass man auf Krampf mit Kuscheltieren so eine Story auffahren muss?", fragt sich ein User unter einem Clip der Show auf Instagram. In einem anderen Kommentar heißt es allerdings: "Es hat so viel Spaß gemacht, den beiden zuzuschauen."

Für Maurice hat der Kuschelhase eine ganz besondere Bedeutung, denn er gehört seinem im Januar geborenen Sohn. Gemeinsam mit der frischgebackenen Mama Leandra verfolgt der Knirps das Dschungelcamp daheim. Bei seiner Abreise erklärte der Realitystar, dass es schwierig für ihn sei, seine Liebsten zurückzulassen. "Ich bin dankbar, dass ich diese Reise antreten darf [...]. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr traurig, denn ich vermisse jetzt schon meine Familie, meinen kleinen Scheißer und meine Frau", berichtete der 26-Jährige damals auf Social Media.

RTL Edith Stehfest und Maurice Dziwak im Dschungelcamp

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn

