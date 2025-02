Prinzessin Amalia meistert bald ihren ersten Solo-Termin

Prinzessin Catharina-Amalia (21), besser bekannt als Amalia, steht vor einem bedeutenden Meilenstein in ihrer royalen Laufbahn. Laut einer offiziellen Bekanntgabe des niederländischen Palastes wird die Kronprinzessin am 22. Februar in Vlissingen ihr erstes Solo-Engagement absolvieren: die Taufe des neuen Versorgungsschiffs der Königlichen Marine, "Den Helder". Nach der offiziellen Zeremonie wird Amalia das Schiff besichtigen und Gespräche mit der Besatzung sowie den am Bau Beteiligten führen. Das Ereignis markiert einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg zur Vorbereitung auf ihre Zukunft als niederländische Königin.

Für die Kronprinzessin ist es nicht der erste bedeutsame Termin im Jahr 2025, nachdem sie ihre Eltern Willem-Alexander (57) und Máxima (53) bereits im Januar zur Gedenkfeier in Polen begleitet hatte. Der Solotermin ist jedoch eine neue Herausforderung. Interessanterweise geht ihre jüngere Schwester Alexia (19) mit gutem Beispiel voran: Sie taufte 2023 mit nur 18 Jahren den Laderaumsaugbagger "Vox Alexia" in Rotterdam während ihres eigenen ersten öffentlichen Auftritts. In ihrer zunehmenden Sichtbarkeit spiegelt sich Amalias wachsendes Engagement für ihre königlichen Pflichten wider, das mit weiteren Terminen in diesem Jahr noch intensiviert werden soll.

Die niederländische Prinzessin zeigt schon länger persönliches Verantwortungsbewusstsein. 2021 lehnte sie ihre ihr zustehende Apanage ab und erklärte, sie wolle als Studentin nicht auf Staatskosten leben. Seit Anfang 2025 nutzt sie die Mittel jedoch für praktische Zwecke wie einen Arbeits- und Wohnsitz sowie ein eigenes Sekretariat. Abseits davon vermisst Amalia manchmal die Normalität des Alltags. Während ihres Studiums in Madrid im Jahr zuvor hatte sie Sicherheitsbedenken geäußert, was sie daran hinderte, frei wie andere junge Erwachsene zu leben: "Ich vermisse das Leben als normale Studentin", sagte sie damals offen. Nun beginnt für die Kronprinzessin ein weiterer Abschnitt ihres Weges Richtung Thron.

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia im September 2024

Instagram / koninklijkhuis Prinzessin Catharina-Amalia, Dezember 2024

