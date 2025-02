Prinzessin Kate nimmt häufig an Schulveranstaltungen teil

Prinzessin Kate (43), die zusammen mit Prinz William (42) drei Kinder großzieht, ist trotz ihrer royalen Verpflichtungen eine äußerst engagierte Mutter, wie das Magazin The Sun berichtet. Für ihre Söhne George (11) und Louis (6) sowie Tochter Charlotte (9) nimmt sie sich regelmäßig Zeit, um an Schulveranstaltungen der exklusiven Lambrook School in Berkshire teilzunehmen. Dazu gehören Sporttage, besondere Schulspiele und weitere Events. Laut der Adelsexpertin Ingrid Seward wird Kate dabei oft bestaunt: "Die anderen Mütter starren natürlich, wenn sie da ist." Zu diesen Anlässen wird sie manchmal von ihrer eigenen Mutter Carole (70), die kürzlich ihren 70. Geburtstag feierte, begleitet, und auch William kommt, wenn es seine Termine erlauben.

Das Leben der Prinzessin von Wales, das durch viele royale Verpflichtungen geprägt ist, sei laut Ingrid Seward streng organisiert. So schaffe sie es problemlos, Zeit für ihre Kinder einzuplanen, etwa auch für den Schulweg, den sie oft selbst übernimmt. Dennoch stehen ihr Hilfe und Ressourcen zur Verfügung, wenn sie benötigt werden – sei es durch Chauffeure, ihr Umfeld oder auch ihre Mutter. Die Wahl der Lambrook School, die nur eine kurze Autofahrt von ihrem Zuhause in Windsor entfernt liegt, sei für die Familie ideal gewesen. Ingrid verrät weiter, dass die Nähe zur Schule auch in schwierigen Zeiten wie Kates gesundheitlichen Problemen im letzten Jahr ein Segen gewesen sei.

Die Familienbindung spielt bei Kate eine zentrale Rolle. Ihre eigenen Wurzeln scheinen dabei eine wichtige Inspiration zu sein. Kates Mutter Carole hat sie und ihre Geschwister ebenfalls sehr engagiert erzogen, eine Einstellung, die Kate offenbar mit voller Hingabe übernimmt. Gleichzeitig steht die Familie vor neuen Veränderungen: George, der Älteste, wird bald auf eine weiterführende Schule wechseln, und Kate besichtigt bereits mögliche Elite-Schulen, wie das Marlborough College – das sie als Kind selbst besuchte. Dass die Prinzessin von Wales trotzdem stets präsent für ihre Kinder ist, wird von vielen bewundert – sei es im kleinen Kreis der Schule oder als zukünftige Königin.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Ski-Event 2018 in Oslo

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate und ihre Kids George, Charlotte und Louis

