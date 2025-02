Rumer Willis folgt Co-Parenting-Vorbild von Bruce und Demi

Rumer Willis (36) hat kürzlich offen über ihr Leben als Mutter und ihre Erfahrungen mit Co-Parenting gesprochen. Die Schauspielerin, die im April 2023 ihre Tochter Louetta zur Welt gebracht hat, bestätigte im August 2024, dass sie sich von ihrem Partner Derek Richard Thomas getrennt hat. Trotz der Trennung betonte Rumer, dass sie sich auf ein gutes gemeinsames Elternverhältnis konzentriere. Dabei orientiere sie sich an ihren Eltern Demi Moore (62) und Bruce Willis (69), die nach ihrer Trennung im Jahr 2000 stets ein harmonisches Verhältnis pflegten. "Sie haben für meine Schwestern und mich eine wunderschöne Basis geschaffen", erklärte Rumer während eines Auftritts in der britischen Show "Loose Women".

Rumer, die ihre Tochter Louetta gemeinsam mit Derek großzieht, zeigt sich dankbar für das Vorbild ihrer Eltern. "Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich entscheiden musste. Sie haben sich auch nie gegeneinander ausgespielt. Wir waren eine Familie, und wir sind immer noch eine Familie, egal was passiert", sagte sie in der Sendung weiter. Dieses Beispiel aus ihrer Kindheit helfe ihr nun dabei, das Co-Parenting mit ihrem Ex-Partner erfolgreich zu gestalten. In den sozialen Medien gibt Rumer zwischendurch auch kleine Einblicke in das Leben von ihr und Louetta.

Demi Moore und Bruce Willis, deren Ehe im Jahr 2000 nach 13 Jahren geschieden worden war, gelten bis heute als Paradebeispiel für ein funktionierendes Co-Parenting. Neben ihrer engen Bindung zu ihren gemeinsamen drei Töchtern Scout (33), Tallulah (31) und Rumer steht Demi auch Bruce' neuer Ehefrau Emma Heming (46) nahe. Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen wurde während der COVID-19-Pandemie besonders deutlich, als die gesamte Patchwork-Familie gemeinsam in Quarantäne gegangen war. Seit Bruce' Diagnose von Aphasie und frontotemporaler Demenz haben Demi und Emma erneut gezeigt, wie eine Familie zusammenhält: Beide unterstützen Bruce in dieser schwierigen Phase bedingungslos.

Anzeige Anzeige

THE GARRETT PRESS/ MEGA Rumer Willis mit ihrer Tochter und Ex Derek Thomas, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore im März 2024

Anzeige Anzeige