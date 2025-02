So kommt der neue "Are You The One?"-Cast bei den Fans an

Es ist endlich so weit: Die Datingshow Are You The One? geht ab heute in die sechste Runde. 21 partywütige Singles genießen eine aufregende Zeit in Thailand und machen sich auf die Suche nach ihrem sogenannten Perfect Match. Doch wie kommen die neuen Jungs und Mädels bei der treuen Zuschauerschaft an? "Jetzt schon so wild, lieben wir", schwärmt ein User auf Instagram. Ein weiterer lobt den diesjährigen Cast – die Teilnehmer der vergangenen Staffel waren wegen ihres auffällig jungen Alters nämlich weniger gut bei den Fans angekommen. "Endlich ältere Boys and Girls, bitte nächste Staffel genauso", freut er sich.

Manche der Kandidaten haben es schon nach der ersten Doppelfolge geschafft, den Zuschauern im Kopf zu bleiben. "Ich bin ready für Sophias Hot Girl Summer", kommentiert ein Fan. Sophia legt tatsächlich schon in Folge eins gut vor und schnappt sich gleich mehrere Boys. Auch Joshua, der gemeinsam mit Sophia den Boom Boom Room einweiht, wird für seinen Einsatz gelobt. Ein User findet: "Joshi Josh hat abgeliefert wie 'ne eins!" Doch nicht jeder der Teilnehmer kommt gut an. Besonders der in Frankreich geborene Josh, der sich prompt den Spitznamen "Monaco" eingefangen hat, eckt an. "Monaco nervt", schreibt ein User, ein anderer pflichtet ihm bei: "Der macht auf Tommy Pedroni 2.0."

Ob die neuen Kandidaten die hohen Erwartungen der Fans weiterhin erfüllen können, bleibt abzuwarten. Unter dem strengen Blick der Moderatorin Sophia Thomalla (35) werden die Singles in den kommenden Wochen daten und knutschen, was das Zeug hält. Wer glaubt, sein Perfect Match gefunden zu haben, kann in der Matchbox die Kompatibilität überprüfen. Wenn am Ende der Staffel alle den Partner gefunden haben, der am besten zu ihnen passt, dann kann das Team stolze 200.000 Euro mit nach Hause nehmen.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Sophia

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Josh

