Definitiv kein AYTO-Kids: Der Boom Boom Room wird eingeweiht

Die sechste Staffel Are You The One? hat kaum begonnen, da geht es schon heiß her. Kandidatin Sophia gibt in der ersten Doppelfolge direkt Vollgas. "Ich hab Bock, mit jedem rumzumachen", kichert die 23-Jährige. Während sich die 20 Singles in der Villa langsam beschnuppern, lässt sie Worten Taten folgen und schnappt sich Josh, auch "Monaco" genannt, für eine kleine Knutscherei im Pool. Kandidat Joshua ist eifersüchtig, dass der gebürtige Franzose vor ihm bei Sophia landen konnte. "Nicht mal ich bekomme einen Kuss, aber dafür Monaco. Ich will jetzt auch einen haben", neckt er die Brünette. Das lässt sich Sophia nicht zweimal sagen – die beiden ziehen sich für etwas Zweisamkeit in den Boom Boom Room zurück.

Mehr als Knutschen läuft bei Sophia und Joshua dann aber doch nicht. "Der Joshua ist ein guter Küsser, aber ich will es mir nicht direkt bei allen verkacken", stellt Sophia klar. Außerhalb vom Boom Boom Room legen die anderen Kandidaten beim Flaschendrehen nach. Levin wählt Carmelia aus, um eine Magic Mike-würdige Performance abzuliefern. Josh knutscht mit Nadja, Enes mit Selina. "Hat sich gut angefühlt, der Kuss", grinst Enes danach. Tano wählt Pflicht und küsst daraufhin Joannas Körper, von der Wange hinab bis zu ihren Zehen. "Intensiv. Saftig. Hat Spaß gemacht", findet Tano.

Die offenherzige Art der Kandidaten kommt bei den Zuschauern gut an. "Endlich ältere Boys and Girls, bitte nächste Staffel genauso", freut sich ein Fan auf Instagram. Der Cast der vergangenen Staffel ging die Dinge etwas langsamer an und handelte sich von den Fans sowie Moderatorin Sophia Thomalla dafür böse Kritik ein – und den unliebsamen Spitznamen "AYTO-Kids".

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Sophia

RTL / Frank Beer "Are You The One"-Kandidat Joshua

